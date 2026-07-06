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▲Meta（圖／美聯社／達志影像）

美股後市恐怕沒這麼樂觀！華爾街大行摩根士丹利（大摩）策略師最新示警，美國股市短期內恐怕很難再創新高，主要原因是資金正在悄悄「大搬家」——從今年風光無限的科技股，轉向超大型雲端服務商等其他類股，市場氛圍正在起變化。由知名策略師威爾森（Mike Wilson）領軍的團隊直言，半導體類股動能明顯減弱，關鍵在於投資人紛紛轉向人工智慧（AI）超大型雲端服務商等「落後補漲股」。威爾森更預期，這波資金輪動效應將擴大，非必需消費品、運輸以及生技類股，都可望跟著雨露均霑、順勢受惠。威爾森點名微軟、亞馬遜、Meta等指標個股，強調這些企業核心業務實力堅強，在AI生態系中仍極具吸引力；不過話鋒一轉，他也提醒，由於近期一連串財報表現不如市場預期，這些科技巨頭恐怕面臨獲利預期遭到下修的壓力，投資人不可掉以輕心。數據方面更是怵目驚心！費城半導體指數上月從近期高點重挫近14%，主因就是投資人對股票估值過度膨脹感到憂心；相較之下，瑞銀集團（UBS）追蹤一籃子超大型雲端服務商的指數，同期僅小跌2%，兩者表現差距懸殊，資金流向一目了然。儘管短線承壓，威爾森仍看好美股長線表現，預估標普500指數在年底前有望衝上8,000點大關，意味從目前水準還有約7%的上漲空間。但他也坦言，美股主要基準指數短期內仍將持續承壓，「因為指數中部分大型企業股票的動能正在減弱」，整體而言，「在波動／疲軟的股市中」，這波資金輪動效應恐怕還會持續上演。