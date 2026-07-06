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深耕台灣29年的震旦通訊宣布，自即日起至8月31日推出「29周年慶！新會員大募集！」活動。今年核心聚焦數位轉型，領先業界導入「AI會員經營代理系統」，全面打通全台55家直營門市與官方購物網站的數據全通路（OMO），破除線上與線下系統的「數據孤島」痛點。傳統連鎖零售常面臨虛實通路資料無法即時同步的困境。震旦通訊透過AI經營代理的精準數據分析，能依據會員的消費週期、手機年限與家電偏好，精準預測消費者需求並主動提供個人化貼心提醒，成功活化沉睡會員。此舉不僅讓行銷資源投遞更精確，更讓消費者無論在線上點擊或實體門市體驗，都能享有數據無縫接軌的尊榮服務。震旦通訊總經理謝明朗表示，今年周年慶核心在於AI數位轉型的資料應用，旨在建立與消費者更長期的互動關係。「我們期待顧客入會後，獲得的不僅是一次性優惠，而是能透過AI精準數據，持續享有符合個人需求的智慧科技方案與完善售後權益，讓會員價值延伸至每一次的服務體驗。」為鼓勵民眾體驗OMO智慧服務，活動期間完成線上會員註冊與綁定僅需30秒，即可獲贈290元官方購物金（限官網折抵，實體門市不適用）。此次周年慶重點全面聚焦於「AI智慧大數據」與會員專屬權益的串聯。「AI數據串接」：新會員綁定即送290元官網購物金。「門市專屬活動」：身分證尾數2或9免費抽大獎（門市限定） 呼應29周年慶，特別推出免消費的趣味活動。「智慧OMO體驗」：全通路消費不限金額皆可抽！ 活動期間於全台55家實體門市或官方網站消費，單筆不限金額，填寫活動抽獎券即可參加抽獎。配合AI會員經營布局，全台門市的「智慧之星」專業同仁將運用AI系統的個人化分析，針對Apple iPhone 17系列、Samsung Galaxy A57、OPPO Reno15系列等熱門AI智慧手機及SHARP日系家電，主動提供客製化的購機諮詢與門號專案建議，協助消費者輕鬆升級數位生活。震旦通訊表示，未來將持續深化會員經營，緊密整合實體門市、數位服務與會員權益，透過AI智慧大數據提供兼具信賴、便利與長期價值的智慧門市新體驗。