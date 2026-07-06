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2026世界盃足球賽發生重大政治風暴，美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）因在 32 強戰對陣波赫時吃下紅牌，面臨自動禁賽一場處分。未料，美國總統川普竟親自致電國際足聯（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）關切，FIFA在周日突宣布撤銷禁賽令，使得他能在16強面對比利時的比賽出場，引發譁然。美媒痛批，川普這一做法首開惡例，為世界盃的未來蒙上一層陰影。根據CNN報導，川普親自介入並提出申訴後，情勢發生了戲劇性的逆轉。儘管美國隊的明星前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在上一場比賽中被判紅牌罰下、面臨一場禁賽處分，但他仍可在週一對陣比利時的淘汰賽中披掛上陣。川普在社群平台 Truth Social 上發文慶祝這項勝利，他表示，「感謝國際足總（FIFA）主持公道，扭轉了一場巨大的不公！」巴洛根的「免死金牌」震驚了全球足壇，也再度引發外界對川普與 FIFA 主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）之間親密關係的質疑。川普直接致電英凡蒂諾討論禁賽問題，而 FIFA 最終也做出順應川普的決定。此舉將一場原本屬於球場裁判的爭議，升級為圍繞這場全球最受歡迎體育盛事的國際事件。隨之而來的風波引發了外界對政治干預與賽事誠信的擔憂，CNN認為，川普強勢介入是否具有決定性影響已非核心關鍵，光是「政治力量介入」的既定印象，就足以讓世界盃賽事蒙上陰影，損害觀感。CNN指出，過去從未有政治領袖因球員的參賽資格而向 FIFA 施壓的先例，更遑論這場比賽對主辦國能否晉級至關重要。CNN還藉機酸了共和黨支持者，「鑑於足球迷根深蒂固的黨派狂熱立場，美國球迷可能並不在意巴洛根週一是如何獲准在西雅圖登場的。」比利時皇家足球協會（Royal Belgian Football Federation）在賽前表達嚴正不滿，直指這些幕後操弄已違反 FIFA 規章，並損害了公平競爭原則。比利時國家隊總教練更表示，足協是為了捍衛整個足球運動。捍衛它的誠信與道德規範。一位知情人士週日告訴《CNN》，川普在巴洛根領到紅牌後便與因凡蒂諾通了電話，要求他重新審查這項判決。CNN回溯，川普與因凡蒂諾的關係一向親密，因凡蒂諾經常陪伴在川普左右。去年他甚至出席了在埃及舉行的加薩和平峰會。在川普第二任期的就職集會後，因凡蒂諾還曾在 Instagram 上宣稱：「齊心協力，我們不僅將讓美國再次偉大，還將讓整個世界再次偉大。」CNN指出，這位 FIFA主席長期以來面臨政治檢視，在上一屆世界盃前，他為卡達建造球場涉嫌侵犯人權的指控辯護，當因凡蒂諾在川普未能獲得諾貝爾和平獎後，頒給他首屆「FIFA 和平獎」，儘管因凡蒂諾辯稱，身為 FIFA 負責人，與主辦國領導人保持和睦關係至關重要。但這種親密關係之所以格外引人注目，CNN質疑，如今先例一開，誰能保證其他國家的強權領袖不會認為自己也能透過向 FIFA 施壓，藉由球場上的事件來撈取政治資本？在接下來的世界盃賽事中，每一次具有爭議的犯規都將面臨放大鏡檢視。如果 FIFA 可以動用其模糊的權力來暫緩巴洛根的禁賽，那麼基於道義，它現在難道不該對任何其他國家的球員一視同仁嗎？