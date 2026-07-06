我是廣告 請繼續往下閱讀

▲河北出現怪雲（圖／截自微博）

大陸河北張家口4日傍晚驚見詭異天象！天空突然出現大片烏黑雲層，形狀猶如翻滾海浪，張牙舞爪般朝地面壓境，讓現場目擊民眾看得心驚膽跳，直呼畫面猙獰恐怖，宛如電影中的末日場景，「感覺自己會被吃掉」。網路上瘋傳的現場影片顯示，一群遊客當時正在張家口一片草原上，意外拍下天空出現如翻滾波浪般的大片黑雲，原本晴朗無雲的天空，短短時間內就被大片黑色雲幕整個籠罩，雲層低垂厚重、邊緣異常整齊，畫面相當震撼。從影片中可以看到，烏黑雲層逼近時伴隨陣陣狂風，不過部分區域竟有金色光線從雲層縫隙中透出，明暗對比強烈，畫面看起來超現實，讓不少網友直呼太震撼。目擊者被這罕見的氣象奇觀嚇壞，議論紛紛，有人猜測是「妖雲降臨」，也有人緊張詢問是不是遇上龍捲風。根據當地氣象單位說法，事發當下張家口已發布雷電黃色預警，提醒民眾當地將出現雷陣雨、短時強降雨、雷雨大風甚至冰雹等劇烈天氣。而這片烏黑雲層過境約半小時後，果然降下急促雷雨，雨勢猛烈；雨後天空部分區域更出現火燒雲及雲海美景，反差極大。對此，氣象專家解釋，這片詭異烏雲其實是強對流天氣中常見的「弧狀雲」（又稱灘雲）結構，通常預示著短時強降雨、雷暴大風等劇烈天氣即將來襲，並非什麼超自然現象。專家進一步說明，弧狀雲通常依附在母雲底下形成，多出現在冷空氣鋒面前緣，是冷空氣推動暖濕空氣抬升凝結所致，常見於雷暴雲前端，也可能單獨出現，伴隨而來的天氣現象包括風力突然轉變、雷雨大風等劇烈變化，民眾若遇到類似天象，應提高警覺並儘速尋找安全處避難。