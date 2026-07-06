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泰國熱門演唱會門票搶購亂象再添一樁離譜案例！曼谷一名黃牛近日因「搶票失利」，竟當場情緒失控，對著無辜的超商店員發飆、砸物洩憤，甚至嗆聲要找人回來砸店，囂張行徑曝光後引發泰國網友怒轟。對此，7-Eleven母公司CP ALL火速發表嚴正聲明，強調將全力捍衛員工尊嚴，已正式向警方報案求償。綜合泰媒報導，這起脫序事件發生於4日，一名男子前往曼谷叻四區（Lak Si）一間7-Eleven門市，準備透過店員協助搶購熱門演唱會門票。由於該場次門票搶手到爆，男子竟得寸進尺要求店員加開更多收銀櫃台以利搶票，遭店員婉拒後，他當場「暴走」，不僅對著店員破口大罵，還氣憤到摔砸手邊物品，行徑相當誇張。更誇張的是，網路瘋傳的影片中，這名男子竟大方承認自己就是靠代搶門票、轉售牟利的職業黃牛，甚至坦言這批搶到的門票是打算高價轉賣給中國買家。過程中，他一度朝收銀台猛力丟擲物品，還嗆聲恐嚇店員，揚言「要帶一群人回來把店砸了」，嚇得現場店員與其他顧客個個膽戰心驚。所幸店員臨危不亂，當場拿起電話表明要報警處理，男子這才心虛落跑、快步逃離現場。影片曝光後瞬間在泰國網路上炸鍋，掀起網友群起撻伐。不少泰國網友更進一步指出，該名男子囂張跋扈的嘴臉與行徑，高度神似先前就曾因插隊、動手打粉絲而惡名昭彰的「搶票黑幫」成員，不過目前這僅止於網友推測，警方及相關單位尚未證實該男子是否確實與該組織有所牽連。對此，CP ALL已於5日發出正式聲明證實此事，強調公司已依法向警方報案，全力維護員工應有的權利與尊嚴。業者同時表示，雖然一貫致力提供顧客優質服務，但員工的權利、尊嚴與人身安全同樣是公司高度重視的核心價值，未來將以此事件為戒，進一步強化各門市的安全保障機制，替第一線員工打造更安全、友善且公平的工作環境。