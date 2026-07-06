結果霍金森關鍵時刻第2罰失手，韓國回頭命中1罰，日本最後2.6秒三分遠射未進，韓國歷經驚滔駭浪81：79擊敗日本，中華隊確定遭到淘汰。

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▲日本賽前已經取得4勝提前晉級，但由於本輪戰績會延續至下一輪，所以日本本戰依舊全力以赴，但最終2分差不敵地主韓國隊。（圖／取自FIBA官網）

世界盃男籃資格賽第三階段最後一場關鍵戰開打，面臨淘汰邊緣的韓國隊交手分組龍頭日本隊，結果全隊展現出強盛求勝慾望，第四節打出一波23：16攻勢逆轉，取得8分領先，但日本在最後讀秒階段靠渡邊雄太4分打、歸化球員霍金森補籃連追6分，韓國剩下2分優勢，還2罰沒進並對霍金森犯規，中華男籃稍早比賽中以74：92不敵中國隊，小組賽戰績來到2勝4敗，但由於此前對韓國2連勝，仍保有晉級機會，只要晚場韓國輸給日本，台、韓兩隊同戰績，中華隊就能靠對戰優勢晉級，韓國則墊底淘汰。韓國面臨淘汰邊緣，儘管一哥李賢重缺陣、主控李政炫也傷退，但在主場球迷加持下，上半場仍與手握4勝提前晉級的日本打得膠著，韓國僅以2分落後。第三節韓國靠外線火力復甦，以及全隊拚搶進攻籃板，第三節打完反倒逆轉1分，第四節替補前鋒崔俊龍更率隊打出一波23：16攻勢，徹底拉開領分差至9分。日本在最後讀秒階段及時回神，讀秒階段靠渡邊雄太神奇三分進算加罰，包夾製造韓國失誤後由霍金森補籃，10秒內連追6分，韓國剩下2分優勢，日本用犯規戰術，結果韓國2罰沒進，搶籃板時還對霍金森犯規，結果霍金森僅2罰一中，韓國回頭命中1罰，日本佐佐木隆成最後2.6秒操刀最後一擊三分遠射彈框而出，韓國血戰後終場81：79贏球。雖然韓國對中華隊2連敗，但本場擊敗強敵日本，拿到關鍵第3勝後，2勝4敗的中華隊也被擠到第4名，確定直接遭到淘汰。數據方面，射手李宇碩拿下19分、7籃板與2助攻，前鋒崔俊龍16分，呂俊錫8分、8籃板，日本以霍金森30分、12籃板最高，渡邊雄太也拿下18分，但關鍵時刻5犯畢業。