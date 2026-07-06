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日本群馬縣伊勢崎市一戶住宅5日晚間發生一起震驚當地的案件。42歲的公司職員井上敏典因涉嫌殺害就讀小學一年級的長女，已遭警方逮捕。警方目前也懷疑他涉及殺害3歲的長子，正進一步調查案發經過。案件於5日晚間8時5分左右曝光，當時井上容疑者的妻子下班返家，發現兩名子女倒臥在被褥上並隨即報警。警方到場後確認，兩名孩童頸部均有遭勒過的痕跡，送醫前已死亡。根據報導，事發當天井上容疑者原本休假在家，但妻子返家發現孩子倒地時，他已不在屋內。事發約30分鐘後，井上主動前往警局投案，並向警方供稱「勒住了長女與長子的脖子」「用領帶等物勒頸」，目前對嫌疑坦承不諱。案發現場search後，警方也在長女遺體附近發現多條疑似為井上容疑者所有的領帶。案件曝光後，讓周遭鄰居相當震驚。多名鄰居受訪時均表示，這家人平常給人的印象十分和睦融洽，兩名孩子個性活潑開朗。也有鄰居提到，井上容疑者本人給人的印象十分普通，「完全感覺不出可怕或陰沉的一面，就是個很普通的爸爸」，正因為認識這家人，才更加難以置信會發生這樣的事。據悉，井上容疑者的父母就住在同一塊土地上的另一棟房子，長女明莉平時常和祖父下圍棋，感情融洽，祖父也十分疼愛這個孫女。明莉今年4月才剛升上小學一年級。案發後一夜，警方6日上午10時進入井上容疑者住處展開現場鑑識工作。當地居民對於這起發生在「印象中十分平和的家庭」中的悲劇，仍難以接受，紛紛表示不解為何會走到對親生子女下手的地步。