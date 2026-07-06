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中國人形機器人廠商優必選（UBTECH）6月30日正式推出全尺寸超仿生人形機器人「優世界U1系列」。官方強調這一系列機器人高度擬真且主打「情感陪伴」功能，具有四肢和自主行動能力的頂配高動態全身版 U1 Ultra售價更可突破台幣400萬元。沒想到，官方公布的規格和實體一出，立刻慘遭吐槽，因單次充電續航力只有2到4小時，且實際樣貌也與先前官方公布的畫面不太符合。優必選於6月30日發布主打「情感陪伴」的機器人 U1 系列，輕量化半身版機器人 U1 Lite 價格為 11.98 萬元人民幣 (約新台幣56萬元)，配備四肢的全身高配版 U1 Pro人民幣16.98 萬元（約新台幣80萬元），而具備自主行動能力和更強大算力的高動態全身版 U1 Ultra 男 、女版本，售價分別為人民幣99萬元及88萬元（約新台幣467萬元及410萬元）。這次推出的人形機器人，男款身高183公分、女款168公分；優必選董事會主席兼 CEO 周劍表示，U1 訂單量已超過 1.1 萬台，首批訂單預計 9 月中旬開始陸續交付。不過，官方公布的規格卻讓部分中國網友吐槽，因為無論是入門款還是頂規版，單次充電的續航力竟都只有2到4小時。代表才剛要培養感情，就得讓機器人去充電座待著。許多中國網友大酸「到底是它陪伴我，還是我天天伺候它？」「聊到一半突然沒電，真的很解。」根據中媒澎湃新聞報導，對於機器人定價與規格相關爭議，優必選則回覆，目前全尺寸人形機器人續航力基本上都在2-4小時，這個是這行業的普遍概況。