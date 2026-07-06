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▲南韓健美警察月曆自2018年發行，至今已累積募得1.5億韓元。（圖／截自臉書＠경찰 보디빌더 박성용）

▲南韓健美警察月曆自2018年發行，至今已累積募得1.5億韓元。（圖／截自臉書＠경찰 보디빌더 박성용）

風靡全韓國的公益企劃「健身警察月曆」正式啟動2027年版製作！這項自2018年起每年發行、由數十位身材健美的現役男女警員親自拍攝的超人氣月曆，歷年累計已募得1.5億韓元（約新台幣314萬元）善款，過去銷售利潤全數捐給受虐兒童；而2027年最新版本更宣布擴大關懷範圍，將照顧觸角延伸至社會上所有弱勢族群，格局再升級。綜合韓媒報導，計畫發起人、同時也是知名「健身警察」朴成勇（音譯）透露，今年的月曆模特兒已於本月4日舉辦的「警察先生嘉年華」中全數選拔完成，預計10月1日正式開賣。朴成勇更爆料，今年竟有高達150名第一線警察投入備戰，不少人即使在休假日或清晨也堅持進行高強度體能訓練，只為爭取一席入選機會，敬業程度令人咋舌。朴成勇強調，能當選月曆模特兒絕非只靠練出一身腹肌肌肉這麼簡單，更重要的是要讓自己隨時保持在最佳狀態，才能在第一線制伏犯嫌、及時救助民眾，展現警察應有的專業與體能實力。入選的男女警官將於今年下半年正式展開形象照拍攝工作。按照往年慣例，月曆10月開賣後，官方也預計在首爾光化門舉辦公開見面會與展示活動，讓民眾能近距離感受兼具治安實力與公益愛心的「韓警魅力」，現場氣氛往往相當熱絡。談起發起初衷，朴成勇語帶感性表示，這一切都是為了回報自己30年前曾受過匿名善心人士資助的恩情，希望將這份愛心繼續傳遞下去。而2027年企劃也迎來全新突破，不再侷限於傳統紙本月曆形式，計畫同步推出數位月曆以及各式警察主題周邊商品，盼藉此吸引更多MZ世代（千禧世代與Z世代）共同響應參與，進一步擴大整體捐款文化的影響力。