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新北已有40座公有市場張貼「本市場合格食用油」公告

用到「問題油」下游廠商多為販售業、餐飲業

中聯油脂大豆沙拉油驗出「苯駢芘」致癌物，全台爆發食安危機！新北市第一時間依據食藥署公布的資訊，開始針對市場、夜市、攤販聚集處等地進行食用油品稽查。經查確認無問題場所，新北市場處則會特別張貼「本市場合格食用油」之公告，目前已在40座公有市場完成張貼公告作業。新北市衛生局表示，只要查到有不合格的油品，要求應立即下架停用，並配合辦理回收作業。因此特別張貼「本市場合格食用油」之公告，要讓民眾可以安心採買、放心消費。新北市府將持續監督查核，業者亦應落實自主管理，嚴格把關食材驗收及落實供應商管理，以維護消費者權益。7月2日新北市府立即啟動專案查核，發現使用到問題批號的大豆沙拉油及調和油的「下游廠商多為販售業或餐飲業者」。另外，目前查獲使用受影響大豆沙拉油含量20%以上的加工製品的產品有兩家，東穎公司之沙拉醬(已逾有效日期，未於市場流通)及廣達香公司之塔塔醬(250g、1,000g，有效日期2026.10.22)。使用受影響油品(低於20%)製成的產品有老協珍公司之白醬鱈魚米漢堡(批號: 270625)、桂冠公司之桂冠原味沙拉(100g、200g及500g，有效日期介於2026.7.8~2026.7.15)、廣達香公司之凱薩醬(300g，有效日期2026.10.16、202610.27)、蜂蜜芥末醬(250g，有效日期2026.10.29；1,000g，有效日期2026.07.29)、素食香鬆(海苔芝麻，有效日期2027.04.16)。新北市衛生局指出，業者均已啟動預防性下架回收作業，衛生局將相關資訊包含業者名單、受影響品項與批號、消費者退換貨及衛教資訊等置於新北市食材登錄平台食安事件專區(https://foodtracer.health.ntpc.gov.tw/w/foodtracer/oil)滾動式更新供民眾參考。