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▲疑似小鐘英文發文不精確，《康熙來了》工作人員將字幕「upgrade」打成「阿貴」。（圖／翻攝自我愛貓大YouTube）

小S、蔡康永主持的《康熙來了》陪伴無數觀眾12年的歲月，至今仍有不少人反覆回味節目片段，近日有網友發現，2009年前播出的某單元中，字幕組把來賓小鐘所說的「upgrade（升級）」打成「阿貴」，引發網路熱烈討論，有網友震驚地說：「居然一錯錯了17年！」《康熙來了》在2009年9月播出「我們都是婚禮常客」主題，邀請何戎、路嘉怡、佩甄、小鐘、民雄擔任特別來賓，其中一段，蔡康永詢問小鐘，未來希望自己的婚禮是哪一種用餐形式，小鐘表示：「我希望大家是吃到飽的，但是是upgrade級的，我的upgrade，就是一樣去夾菜，可能菜是鮑魚、龍蝦，upgrade版的吃到飽！」不過有網友驚覺，製作單位後製上字幕時，把「upgrade」打成「阿貴」，導致正式播出的字幕為「我希望大家是吃到飽的，但是是阿貴級的，我的阿貴，就是一樣去夾菜，可能菜是鮑魚、龍蝦，阿貴版的吃到飽！」原PO在社群平台截取該節目片段，寫下：「不敢相信字幕竟然連續三次把upgrade寫成阿貴！」大批網友看到後笑瘋，「但是小鐘講得真的很像阿貴」、「是他發音差太多」、「超好笑」、「而且那個年代應該還是人工聽打」、「看到字幕人員的問號了」、「好喜歡，我的阿貴！」