巴威颱風持續增強並一路向西北西移動，根據中央氣象署表示，巴威颱風近中心最大風速已達每秒60公尺、七級風平均暴風半徑350公里，並列今年4月辛樂克颱風紀錄，成為今年迄今的「風王」。根據氣象粉專「天氣即時預報」和「觀氣象看天氣」表示，颱風在未來2～3天將獲得充分水氣之餘，還有增胖擴大可能，根據歐洲與美國模式預估，巴威將在周六（11日）通過台灣東北角，且不排除往南登陸宜蘭、花蓮2縣市，雖然仍待周四北轉才能確定，但全台天氣預估都會受影響。
巴威颱風路徑恐直衝北台灣！歐美模式預估：不排除登陸宜蘭、花蓮
巴威颱風於今日達到強度巔峰，中心最大風速提升至每秒60公尺、七級風平均暴風半徑350公里，已追上今年4月辛樂克颱風的紀錄，並列今年「風王」稱號。根據氣象粉專「天氣即時預報」表示，巴威颱風通過關島附近後，將持續往西，預計周四（9日）抵達台灣東部海域，並開始緩慢北轉。
但天氣即時預報指出，目前根據各國預估，颱風中心將於「週六（11日）上半天」通過「台灣東北角」，且根據歐洲ECMWF、美國GFS模式預估，不排除更往南登陸「宜蘭、花蓮」，是未來需要關注的預測點。
根據氣象署預估，巴威颱風將於周三（8日）前偏西北西方向行進，周四（9日）起將逐漸北轉，並朝臺灣東方至琉球海面移動，預估周五、周六（10日、11日）最接近台灣，並在周日（12日）逐漸遠離，但後期路徑仍有不確定性。雖然巴威颱風目前為強烈颱風，預計接近台灣時強度已過巔峰，但近台時仍有「中度颱風至強烈颱風下限」等級，且暴風範圍偏大，建議民眾留意最新動態。
晉升今年「風王」！巴威颱風有可能又長胖：北轉角度是關鍵
同時，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，巴威颱風正式宣告與辛樂克並列目前西太風王，預估未來1～2天，巴威逐漸進入前方較大的風切區域，可能進行下一次的眼牆置換。
觀氣象看天氣表示，巴威颱風雖然強度可能稍微減弱，但因海水熱含量仍高，且未來2～3天內將獲得西南季風充分水氣的支援，導致後期在歷經置換與充足水氣的巴威颱風，環流還有再擴大機會，從氣象署區域模式3天後的風場環流圖中，可以明顯發現，巴威颱風似乎又增胖了不少，強風範圍也變廣。
針對巴威颱風對台影響，預估台灣東部海域風浪將在周三（8日）晚上起明顯增大，隨颱風逐漸靠近，周四（9日）起西半部沿海風力也會逐漸增強。周五至周六（10日至11日）是巴威最靠近台灣時刻，惟北轉角度依舊有較大變數，取決於副高北抬幅度及其東南側高壓向西北側導引強弱。但因巴威環流十分廣闊，除非路徑東調200～300公里以上，否則全台天氣都還是會受到影響的，務必做好防颱準備。
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巴威颱風於今日達到強度巔峰，中心最大風速提升至每秒60公尺、七級風平均暴風半徑350公里，已追上今年4月辛樂克颱風的紀錄，並列今年「風王」稱號。根據氣象粉專「天氣即時預報」表示，巴威颱風通過關島附近後，將持續往西，預計周四（9日）抵達台灣東部海域，並開始緩慢北轉。
根據氣象署預估，巴威颱風將於周三（8日）前偏西北西方向行進，周四（9日）起將逐漸北轉，並朝臺灣東方至琉球海面移動，預估周五、周六（10日、11日）最接近台灣，並在周日（12日）逐漸遠離，但後期路徑仍有不確定性。雖然巴威颱風目前為強烈颱風，預計接近台灣時強度已過巔峰，但近台時仍有「中度颱風至強烈颱風下限」等級，且暴風範圍偏大，建議民眾留意最新動態。
同時，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，巴威颱風正式宣告與辛樂克並列目前西太風王，預估未來1～2天，巴威逐漸進入前方較大的風切區域，可能進行下一次的眼牆置換。
觀氣象看天氣表示，巴威颱風雖然強度可能稍微減弱，但因海水熱含量仍高，且未來2～3天內將獲得西南季風充分水氣的支援，導致後期在歷經置換與充足水氣的巴威颱風，環流還有再擴大機會，從氣象署區域模式3天後的風場環流圖中，可以明顯發現，巴威颱風似乎又增胖了不少，強風範圍也變廣。
針對巴威颱風對台影響，預估台灣東部海域風浪將在周三（8日）晚上起明顯增大，隨颱風逐漸靠近，周四（9日）起西半部沿海風力也會逐漸增強。周五至周六（10日至11日）是巴威最靠近台灣時刻，惟北轉角度依舊有較大變數，取決於副高北抬幅度及其東南側高壓向西北側導引強弱。但因巴威環流十分廣闊，除非路徑東調200～300公里以上，否則全台天氣都還是會受到影響的，務必做好防颱準備。
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