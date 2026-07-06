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巴威颱風路徑恐直衝北台灣！歐美模式預估：不排除登陸宜蘭、花蓮

▲巴威颱風（國際命名：Bavi）周四北轉接近台灣，路徑通過北部海面機率高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

目前根據各國預估，颱風中心將於「週六（11日）上半天」通過「台灣東北角」，且根據歐洲ECMWF、美國GFS模式預估，不排除更往南登陸「宜蘭、花蓮」

▲巴威颱風路徑還有許多不確定性，但朝台灣靠近，周五、周六帶來明顯雨勢的趨勢大致確定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

晉升今年「風王」！巴威颱風有可能又長胖：北轉角度是關鍵

周三（8日）晚上起明顯增大，隨颱風逐漸靠近，周四（9日）起西半部沿海風力也會逐漸增強。周五至周六（10日至11日）是巴威最靠近台灣時刻，惟北轉角度依舊有較大變數