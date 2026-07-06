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美股在上周五休盤後，今（6）日周一開盤科技股上漲，費城半導體指數大漲521點，台積電ADR勁揚5%，也使得台指期夜盤突然井噴，由綠翻紅上漲400點。美股主要指數6日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數小跌39點、那斯達克指數上漲261點或1.01%、標普500指數上漲37點或0.5%、費城半導體指數大漲521點或4.13%。個股部分，台積電ADR股價漲幅近5%、博通漲幅超過5%、英特爾同樣勁揚5%；記憶體族群也甦醒過來，美光股價重新站回一千美元，漲幅近3%、SanDisk漲幅逼近4%。功率元件及被動元件廠威世科技股價早盤大漲9%。受到台積電ADR股價振奮，台指期夜盤於晚間9點半後井噴，指數瞬間拉抬，上漲410點。美股下半年走勢與展望究竟會如何？華爾街對美股下半年的表現看法不一，美銀認為，標普500指數年底點位將低於目前水準；摩根大通則研判，標普500年底點位會高於目前水準，因企業獲利預期強勁；另一方面，摩根士丹利分析師Michael Wilson則預測，標普 500 指數的年底目標價為 8000 點，仍有約 7% 的上漲空間，但他也提到，隨著投資者開始從今年漲勢最猛烈的科技股中撤出資金，美國股市短期內恐難以再創歷史新高。不過，非必需消費品、運輸及生物科技等產業將從中受益。