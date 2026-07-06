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爲打造有善教保環境，國民黨高雄市長參選人、立法委員柯志恩今（6）日提出包括完善教保申訴調查制度、落實融合教育、協助私立幼兒園轉型等等三大方向，希望讓高雄成為留得住下一代的宜居城市。柯志恩今天與中華國際幼兒文教聯合總會總會長黃祈榮、中華民國兒童教保聯合總會總會長蔣叔融、高雄市兒童教保協會理事長陳俊良，以及多位教保界代表座談，針對幼兒教育、教保人員權益、少子化、融合教育及早療支持等議題交換意見，傾聽第一線需求。柯志恩表示，「孩子有人顧，家長才敢生；老師有人挺，高雄才留得住下一代。」幼兒園是孩子接觸團體生活的第一站，政府除了守護孩子，也要建立公平、專業的制度，成為家長與教保人員最堅強的後盾。針對教保現場面臨的挑戰，柯志恩提出三大方向。首先是完善教保申訴調查制度，兼顧兒童權益與教保人員保障，避免調查程序讓無辜老師承受過度的名譽與心理壓力。其次是落實融合教育，中央與地方必須同步投入特教人力、早療及專業支持資源，不能將照顧責任全數壓在第一線。再來是因應少子化衝擊，協助私立幼兒園轉型，推動法規鬆綁，支持有意發展長照及「青銀共好」的園所，讓教育資源持續發揮功能。柯志恩強調，基層的建議將成為她推動中央修法及地方政策的重要依據。未來也將納入高雄友善育兒政策，包括推動育兒三箭、擴大臨托喘息服務、提升托育量能、支持教保人才，以及完善特殊需求家庭照顧，讓高雄不只是鼓勵年輕人願意生，更讓每個家庭敢生、敢養、托得安心。柯志恩表示，一座城市能否留住年輕人，不只看產業、交通或建設，更要看孩子出生後是否擁有完善的育兒支持系統。唯有讓孩子獲得妥善照顧、家長安心打拚、老師受到尊重，高雄才能真正成為留得住下一代的宜居城市。