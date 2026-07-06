最後2.9秒日本隊進攻發球後，場邊秒數竟然沒有啟動，直到日本隊投出最後一擊沒進後，現場時間仍停在2.6秒，全場一片譁然，最後由裁判手動按碼表對重播畫面，才判定韓國81：79勝出。

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世界盃亞洲區資格賽B組第三階段晚間18點30分進行最關鍵一戰，由地主韓國交手日本，只要贏球就能淘汰中華隊晉級，反之輸球則自己被淘汰，結果在這場一級國際賽的關鍵戰役中，紀錄台卻鬧出大烏龍。讓球迷怒噴太荒唐，「一級國際賽史上最大笑話」、「真的太扯，還有這種事發生」、「我到底看了什麼」本場攸關韓國、中華隊晉級最後名額，韓國靠地主優勢於第四節逆轉比分，一度領先達到9分，但最後1分鐘風雲變色，日本渡邊雄太4分打，回頭韓國又失誤，日本10秒內連追6分，剩下2分落後，接著日本、韓國都2罰1中，韓國最後2.9秒領先2分，但日本有最後一擊機會。日本由後場發球，由於時間不夠緣故，西田優大長傳球給到規劃洋將霍金森，霍金森傳給射手佐佐木隆成操刀最後一擊三分遠投沒進，就在韓國隊舉手慶祝時，才發現秒數還停留在2.6秒，現場也沒有槍鳴聲、籃框上象徵時間結束的紅燈也沒有響起，引發兩隊一片譁然。裁判緊急介入後，與紀錄台確認現場時間確實沒跑完，最後是由裁判手動用碼錶對畫面，確認該次出手後沒進時已經超過2.9秒，比賽確定結束，韓國最終就在滿場問號下，以81：79贏球，中華隊慘遭淘汰。