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2026世界盃16強淘汰賽，奪冠熱門英格蘭在近乎半場少打一人的劣勢下，以3：2驚險擊敗地主國墨西哥，成功晉級8強，接下來將與挪威爭奪四強門票。然而，在這場史詩級的勝利後，36歲的英格蘭老將喬丹·亨德森（Jordan Henderson）卻「樂極生悲」摔成重傷，手腕得接受治療。根據《The Athletic》與《衛報》等英國權威媒體報導，本場比賽未替補上陣的亨德森在賽後慶祝時情緒過於激動。當他走向球迷看台，試圖翻越場邊的廣告看板與球迷同歡時，不慎滑倒並以極其彆扭的姿勢重摔落地，傷及右手臂與手腕。意外發生後，隊友丹·伯恩（Dan Burn）立刻呼叫醫療人員進場。亨德森倒地接受了數分鐘的治療，現場畫面顯示他甚至需要戴上氧氣罩幫助呼吸，隨後被擔架抬離球場，直接送往墨西哥城的醫院。據了解，他並未與球隊一同返回堪薩斯城的訓練基地，而是由一名醫療人員陪同留院。據悉，這項嚴重的腕部傷勢需要接受手術治療，這意味著亨德森的本屆世界盃之旅恐將提前報銷。針對這起離奇的場外重傷事件，英格蘭將帥在賽後受訪時皆表達了遺憾與關心，主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）表示： 「我的心情很複雜。雖然贏球讓我精疲力竭且情緒激動，但我也為喬丹的受傷感到難過。這是一次相當嚴重的腕部傷勢，他目前人在醫院。這場意外實在與今晚勝利的氛圍格格不入。」隊長凱恩（Harry Kane）則說： 「他摔倒了，我覺得他整體狀況應該還好，但他的手臂確實出現了一些狀況。」大功臣貝林厄姆（Jude Bellingham）表示， 「他遇到了一些麻煩，但我們的醫療團隊已經控制住局面。看到大家都在身旁支持他，這是一幅很令人欣慰的畫面。」現年36歲的亨德森本屆世界盃僅在小組賽末輪對陣巴拿馬時，替補上場踢了12分鐘。本場對陣墨西哥的比賽中，他雖然並未登場，卻在下半場傷停補時階段因在場邊抗議判罰，吞下了一張黃牌。若最終確認因這場「慶祝意外」而無法繼續參賽，這位英格蘭老將的世界盃生涯，恐將以這種令人錯愕的方式提前謝幕。