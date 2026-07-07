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▲在巴西隊於1/8決賽以1比2不敵挪威爆冷出局後，當家球星內馬爾（Neymar）在賽後訪問中拋出震撼彈，正式宣布結束長達16年的國家隊生涯。命運的巧合是，他國家隊的首秀與最終戰，皆發生在同一座球場。（圖／美聯社／達志影像）

▲隨著內馬爾時代的落幕，過去十多年來極度仰賴他發揮的森巴軍團，將正式步入換血與轉型的陣痛期。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃16強淘汰賽，巴西隊以1：2爆冷不敵挪威，無緣晉級。34歲的巴西球星內馬爾（Neymar）在賽後淚灑球場，並黯然宣布退出國家隊。然而，在他告別國際賽場的悲情時刻，法國知名球評卻毫不留情地開砲，痛批他缺乏職業道德，「輸了只會哭」。飽受右小腿傷勢困擾的內馬爾，本屆世界盃僅在5場比賽中短暫亮相過2次（包含小組賽對陣蘇格蘭上陣15分鐘）。在對陣挪威的生死戰中，他替補上場並在比賽尾聲罰進一球，但仍無法力挽狂瀾。隨著終場哨音響起，內馬爾崩潰痛哭，並由隊友攙扶安慰。賽後，內馬爾正式拋出震撼彈，宣布結束自己的國家隊生涯：「我盡力了。我的國家隊生涯始於大都會人壽體育場（MetLife Stadium），現在也在此畫下句點。一切都結束了。」回顧2010年8月10日，內馬爾正是在這座位於紐澤西的體育場，在對陣美國隊的友誼賽中迎來國家隊首秀。如今34歲的他，帶著巴西隊史進球王的頭銜（超越傳奇球王比利），遺憾告別這個奮戰了16年的舞台。面對內馬爾的眼淚，法國《RMC體育》知名球評丹尼爾·里奧洛（Daniel Riolo）卻在節目中給出了極其嚴厲的抨擊，直指內馬爾長年以來態度散漫，根本不值得同情。里奧洛在節目中狂酸：「內馬爾這10年來一直在嘲笑別人，最後輸球了卻只會哭。看看季前備戰的時候吧，隊友們都在辛苦訓練，你卻跑去夜店。你趕緊去拉斯維加斯吧，別再煩我們了！」里奧洛更進一步將矛頭指向巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）的選人決策：「他只會不斷抱怨，實在讓人受不了。如果我是巴西人，我絕對會氣瘋，內馬爾本身就是個問題，但安切洛蒂竟然還是忍不住徵召了他！」隨著內馬爾時代的落幕，過去十多年來極度仰賴他發揮的森巴軍團，將正式步入換血與轉型的陣痛期。面對外界的質疑與批評，巴西隊長馬金尼奧斯（Marquinhos）在賽後出面喊話，呼籲外界給予年輕球員成長的空間：「我們請求大家對新一代的球員保持耐心，並從一開始就給予他們支持。」