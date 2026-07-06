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▲A-Lin像是被打開開關一般，大笑長達2分鐘，無法繼續演出。（圖／網友piyoshirley404授權提供）

A-Lin忙完金曲獎主持後隨即投入「歌跡Journey」世界巡迴演唱會，昨（5）日寧波場次發生一段小插曲，她演出到一半不小心自己絆倒，沒想到，這一踉蹌點中了笑穴，A-Lin足足大笑約2分鐘，完全沒辦法繼續演唱，粉絲虧她：「應該把一輩子傷心的事都想過一遍了吧！麗玲！」昨天在寧波站的演出，A-Lin準備演唱招牌情歌〈幸福了 然後呢〉時，穿著開高衩華服的她，疑似被台上的鋼琴架絆倒，突然身體往前傾，差一點跌跤在地上，出糗後似乎覺得很丟臉，A-Lin開始狂笑到久久不能自已。像是被打開開關一般，A-Lin大笑期間只能吐出「我沒有辦法唱了啦」、「等一下！哇哈哈哈，Sorry，我是故意的」、「哎呀！明明就很可憐的歌怎麼...哈哈哈哈」等斷斷續續的字句，好不容易坐定深呼吸，稍微平復情緒，怎料，才唱幾個字又自己爆出笑聲，一度向粉絲求救「可以幫我唱嗎」。A-Lin失控大笑的片段被放上社群平台，粉絲笑說：「Keyboard老師也笑到一直抖」、「她要笑多久都行！太好笑了」、「阿玲的笑聲聽了也想跟著笑！她真的好可愛」、「阿玲的笑聲很療癒欸！我願意買票進去聽阿玲笑！」