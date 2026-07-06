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日本資深媒體人矢板明夫今日在台中市演講後，遭一名中國籍廖姓男子當眾揮拳攻擊，33歲廖男犯案後企圖自清泉崗機場搭機出境潛逃至韓國釜山，但遭警方攔下逮捕，這起事件引發關注。包含矢板明夫前東家產經新聞等日媒也報導此事，時事通信社則點出，矢板明夫長期以來因公開支持被中國視為敵對勢力的民進黨，而廣為人知。矢板明夫今日受邀擔任春雨文教基金會「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」講師。演講結束後，準備離開永豐棧酒店時，遭不明男子蓄意尾隨，並出手攻擊臉部，男子隨後逃逸。矢板明夫緊急送醫治療，臉部有輕微擦挫傷。根據時事通信社報導，曾任日本《產經新聞》台北支局長、現於台北經營智庫的媒體人矢板明夫（53歲），今日在台中市遭一名男子用拳頭毆打臉部受傷。涉案男子為中國香港籍。報導也提到，矢板明夫在台灣具有高度知名度，長期以來因公開支持被中國視為敵對勢力的台灣執政黨民主進步黨等相關言論和活動，而廣為人知。矢板明夫前東家產經新聞也引述台灣外交部說法，強調這是一起中國的跨境鎮壓事件，矢板明夫於2024年自產經新聞離職，他也於去年公開表示，自己已在同年取得中華民國國籍。針對此事件，陸委會嚴正指出，這是在中國自本月1日正式施行《民族團結進步促進法》以來，所發生的「首宗跨境鎮壓」事件，陸委會高度懷疑境外勢力利用香港人來台便利的特性，以「打帶跑」的模式，且挑選具高度指標性的案例。