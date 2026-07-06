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▲勇士先前已對波斯特開出合格報價（Qualifying Offer），使其成為受限制自由球員，因此勇士擁有優先匹配權。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊的受限制自由球員昆汀·波斯特（Quinten Post）即將迎來職業生涯的新篇章。據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這位7呎長人已與曼菲斯灰熊簽下一份為期3年、總價值3000萬美元的報價合約。勇士隊目前正面臨抉擇期限，若不跟進報價，這名具備外線能力的潛力中鋒將正式轉戰曼菲斯。根據查拉尼亞的報導，代表波斯特的Priority Sports經紀人盧薩基斯（George Roussakis）與巴特爾斯坦（Mark Bartelstein）於當地時間周一上午促成了這份報價合約。合約內容為3年總價值 3000萬美元，由於勇士先前已對波斯特開出合格報價（Qualifying Offer），使其成為受限制自由球員，因此勇士擁有優先匹配權。球團必須在美東時間周二晚間11點59分之前決定是否跟進此合約。外界評估，考慮到球隊整體的薪資空間與陣容規劃，灣區大軍要跟進這份平均年薪達千萬美元的合約將面臨極大難度，波斯特離隊的機率相當高。現年26歲、來自荷蘭的波斯特，是在2024年NBA選秀會上以次輪第52順位被勇士隊選中。身為身高7呎、體重238磅的內線球員，波斯特在過去兩個賽季成功將自己打造成一名深具吸引力的「延伸中鋒」（Stretch Center）。在效力勇士的兩個賽季共109場比賽中，場均貢獻7.8分3.8籃板，且三分球命中率達36.4%。上個賽季場均可繳出7.7分4.0籃板與1.4次助攻，整體投籃命中率為44.0%。在現代籃球體系中，波斯特能在外線拉開進攻空間的能力是他最寶貴的資產。灰熊隊此次砸下重金開出報價，顯然是高度看好他能為球隊前場帶來的戰術靈活性與火力支援。