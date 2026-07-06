從「贏韓國、再到下一場被韓國親手淘汰」的過程，不少人聯想到與今年3月經典賽的悲情劇本一模一樣，有球迷就感嘆道，「為何受傷的總是我們？」、「經典賽也是跟韓國爭奪晉級，結果贏了卻被淘汰。」

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晉級局面陷入被動，只能祈禱日本晚場擊敗韓國，中華隊才能靠對戰優勢擠下韓國晉級。

結果韓國最後一場對澳洲，在有效控制「對戰失分率」規則下，九局上領先時放棄繼續進攻，直接讓中華隊分組淘汰，無緣晉級複賽。

「這劇情似曾相似」、「怎麼每次都這樣」、「明天開始不吃泡菜了」

▲3月經典賽上，韓國強打文保景九局上半關鍵打席「故意不揮棒被三振」，直接宣告中華隊被淘汰，在當時引發巨大討論。（圖／記者葉政勳攝）

世界盃男籃亞洲區資格賽第三階段最終關鍵戰，韓國隊上演大逆襲，81：79擊敗日本隊，拿到第3勝晉級，反倒是前一場擊敗韓國、歡天喜地的中華隊遭到淘汰，中華男籃3日客場挑戰韓國隊，靠著末節逆轉，歷經延長賽最終82：80贏球，拿到關鍵第2勝，但稍早最終戰面對中國輸球，首輪勝場停留在2場，結果韓國面臨淘汰邊緣，全隊爆發出巨大求勝慾望，與提前晉級的日本一路膠著，末節甚至領先到9分，最終2分差「下剋上」贏球，不僅拿到關鍵第3勝，也確定搶下最後一張晉級門票，把中華隊淘汰。無獨有偶的是，今年3月經典賽上，中華隊同樣在預賽最終戰，於延長賽第10局靠著強迫取分，以5：4險勝韓國，拿下棒球歷史性對戰首勝，保留晉級機會，經典賽中華隊擊敗韓國，最終卻又被韓國親手淘汰的心碎劇本，竟然在不到4個月的世界盃男籃資格賽又上演，中華男籃期間兩度擊敗韓國，最終卻墊底出局，讓球迷感嘆道，