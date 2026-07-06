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▲韓國總統李在明（圖／美聯社／達志影像）

南韓醫界職場霸凌文化「燒魂」再度釀成悲劇！京畿道廣州市一名27歲護理師姜秀彬（音譯），因長達近3年遭學姊霸凌，飽受憂鬱症所苦，最終選擇輕生，消息曝光後引發南韓全國公憤，就連總統李在明都罕見震怒，痛批這是「恐怖暴力」。綜合韓媒《News1》、《首爾經濟》報導，姜秀彬在京畿道廣州市某醫院工作期間，長期遭受學姊「燒魂」式職場霸凌，精神狀態逐漸崩潰，最終不堪負荷選擇離職。她隨後向勞動廳提出申訴，然而加害的3名學姊中，竟然只有1人受到「口頭訓誡」的輕微處分，其餘人員仍繼續留任醫院工作，正義遲遲未能伸張。所謂「燒魂」，字面意思是「將靈魂焚燒至化為灰燼」，是流行於南韓護理師界的職場霸凌文化，經常發生在新人教育階段，情況相當普遍且長年未見改善。根據姜秀彬留下的日記內容，字裡行間充滿痛苦掙扎，寫下「（她們）不接受我的問候」、「每天都像活在地獄」、「如果辭職就付不起每個月的房租，所以必須再次走進那個地獄」等令人心碎的文字。甚至還有前輩曾當眾嘲諷她「我可以燒到妳死為止」，霸凌程度令人髮指。更讓外界痛心的是，姜秀彬生前曾多次向護理長與護理部求助，但醫院方面卻毫無作為，始終未將她與加害者妥善隔離，最終釀成無法挽回的悲劇。事件延燒後，同一間醫院的離職護理師金姓女子也挺身而出爆料，透露自己過去在該院急診室工作時，只要一犯錯就會被前輩命令清理散落一地的針頭等醫療器材，甚至還曾被帶到心肺復甦（CPR）室痛罵「沒有腦」。金女更直言，比起言語暴力，「眼神燒魂」更加可怕——前輩會面無表情地狠瞪新人，或刻意命令新人「什麼都別做、只能乾站著」進行精神羞辱。她坦言自己當時僅入職3個月便精神崩潰、被迫離開醫療界，而她指認的2名加害者，竟與逼死姜秀彬的學姊完全相同。事件曝光後，網路上也出現一則大快人心的爆料。曾在該醫院住院的民眾A姓男子透露，住院期間每晚都能聽見隔壁病房傳來學姊對後輩的瘋狂咆哮聲，甚至能聽到後輩無助的哭喊與哀號。他不忍見狀，隨即向國民申訴箱與政府衛生部門正式提出檢舉，並提供霸凌鐵證。在輿論與民眾強大壓力下，該醫院最終迫使其中一名涉案學姊離職。南韓總統李在明對此在社群媒體上罕見大動作發文，痛批「燒魂惡習就是恐怖暴力！無論用教育、慣例或組織文化當藉口，都絕不可能正當化」，並隨即下令相關部門對該醫院展開即時勞動檢查，全面成立專案小組介入調查，後續處理結果備受各界關注。