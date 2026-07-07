中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（7）日共有2場比賽，中信兄弟今日作客亞太球場，由「本土王牌」鄭浩均掛帥，對決統一7-ELEVEn獅洋投喬登（Jordan Balazovic）；近期吞下2連敗的富邦悍將，今日回到大本營新莊球場，迎戰樂天桃猿，推出左投陳品宏交手洋投艾菩樂（Tyler Eppler）。《NOWnews》整理出7月7日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月7日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至7月7日賽前）：
陳品宏掛帥拚止2連敗 交手桃猿艾菩樂
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前並列第4，今日推出左投陳品宏先發，本季出賽10場，拿下1勝4敗，防禦率4.63。陳品宏本季與桃猿交手3場，吞下2敗，對戰防禦率4.82。
桃猿今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽13場，拿下1勝8敗，防禦率4.05。艾菩樂本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.50。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟鄭浩均掛帥先發 對決獅隊洋投喬登
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前並列第4，今日推出洋投喬登先發，本季出賽9場，拿下3勝1敗，防禦率1.10。喬登本季與兄弟交手1場，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
兄弟目前並列第4，今日由「美美」鄭浩均掛帥，本季出賽10場，拿下3勝3敗，防禦率5.85。鄭浩均本季與獅隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率0。，
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️7/7中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：20度至31度
降雨機率：20%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍亞太球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月7日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|3
|2-1-0
|0.667
|-
|1
|樂天桃猿
|3
|2-1-0
|0.667
|0
|1
|台鋼雄鷹
|3
|2-1-0
|0.667
|0
|4
|中信兄弟
|3
|1-2-0
|0.333
|1
|4
|統一獅
|3
|1-2-0
|0.333
|1
|4
|富邦悍將
|3
|1-2-0
|0.333
|1
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|63
|41-22-0
|0.651
|-
|2
|富邦悍將
|63
|35-28-0
|0.556
|6
|3
|台鋼雄鷹
|63
|32-30-1
|0.516
|8.5
|4
|統一獅
|62
|30-31-1
|0.492
|10
|5
|樂天桃猿
|63
|26-35-2
|0.426
|14
|6
|中信兄弟
|62
|21-39-2
|0.350
|18.5
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前並列第4，今日推出左投陳品宏先發，本季出賽10場，拿下1勝4敗，防禦率4.63。陳品宏本季與桃猿交手3場，吞下2敗，對戰防禦率4.82。
桃猿今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽13場，拿下1勝8敗，防禦率4.05。艾菩樂本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.50。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡亞太賽事、開賽時間18：35
獅隊目前並列第4，今日推出洋投喬登先發，本季出賽9場，拿下3勝1敗，防禦率1.10。喬登本季與兄弟交手1場，拿下1勝，對戰防禦率1.80。
兄弟目前並列第4，今日由「美美」鄭浩均掛帥，本季出賽10場，拿下3勝3敗，防禦率5.85。鄭浩均本季與獅隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率0。，
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：20度至31度
降雨機率：20%
📍亞太球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。