我是廣告 請繼續往下閱讀

⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月7日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 3 2-1-0 0.667 - 1 樂天桃猿 3 2-1-0 0.667 0 1 台鋼雄鷹 3 2-1-0 0.667 0 4 中信兄弟 3 1-2-0 0.333 1 4 統一獅 3 1-2-0 0.333 1 4 富邦悍將 3 1-2-0 0.333 1

⚾2026年中職全年戰績表（截至7月7日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 63 41-22-0 0.651 - 2 富邦悍將 63 35-28-0 0.556 6 3 台鋼雄鷹 63 32-30-1 0.516 8.5 4 統一獅 62 30-31-1 0.492 10 5 樂天桃猿 63 26-35-2 0.426 14 6 中信兄弟 62 21-39-2 0.350 18.5

▲富邦悍將左投陳品宏今日先發交手樂天桃猿，目標替球隊終止2連敗。（圖／富邦悍將提供,2026.4.14）

▲統一獅洋投喬登今日掛帥先發，交手中信兄弟，對決「美美」鄭浩均（圖／統一獅提供,2026.4.16）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（7）日共有2場比賽，中信兄弟今日作客亞太球場，由「本土王牌」鄭浩均掛帥，對決統一7-ELEVEn獅洋投喬登（Jordan Balazovic）；近期吞下2連敗的富邦悍將，今日回到大本營新莊球場，迎戰樂天桃猿，推出左投陳品宏交手洋投艾菩樂（Tyler Eppler）。🟡新莊賽事、開賽時間1835悍將目前並列第4，今日推出左投陳品宏先發，本季出賽10場，拿下1勝4敗，防禦率4.63。陳品宏本季與桃猿交手3場，吞下2敗，對戰防禦率4.82。桃猿今日由洋投艾菩樂掛帥，本季出賽13場，拿下1勝8敗，防禦率4.05。艾菩樂本季與悍將交手2場，拿下1勝1敗，對戰防禦率1.50。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡亞太賽事、開賽時間1835獅隊目前並列第4，今日推出洋投喬登先發，本季出賽9場，拿下3勝1敗，防禦率1.10。喬登本季與兄弟交手1場，拿下1勝，對戰防禦率1.80。兄弟目前並列第4，今日由「美美」鄭浩均掛帥，本季出賽10場，拿下3勝3敗，防禦率5.85。鄭浩均本季與獅隊交手1場，拿下1勝，對戰防禦率0。，網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍新莊球場（室外球場）氣溫：20度至31度降雨機率：20%📍亞太球場（室外球場）氣溫：29度至31度降雨機率：0%