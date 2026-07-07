2026小暑節氣於今（7）日到來，正好碰上水星、海王星逆行，容易出現人際關係與投資問題，根據命理專家邱彥龍、柯柏成、小孟老師、楊登嵙表示，小暑「禁忌有7項」需要特別留意，包括忌穿黑色衣服和曝曬、吃油膩食物、冷氣開太強、忌安門和喝冷飲等，部分生肖與星座也要避免出入陰氣重的地方或海邊。如想在小暑當天改運，可參考5招簡單轉運法，包括參拜神明、清理冰箱或自製開運紅包等，《NOWNEWS》帶領讀者一起了解！
2026小暑罕碰水逆！人際關係恐出問題：重整人生重要時期
2026年節氣小暑正逢國曆7月7日，也就是今天，其象徵盛夏即將開始，天氣逐漸轉熱，但尚未達到最極致的酷熱。然而，今年小暑碰上6月30日至7月24日的「水星逆行」，以及7月8日起的「海王星逆行」，容易出現溝通誤解、資訊混亂、交通延誤、電子設備故障、合約反覆確認等情況，將進入一段「重新整理人生方向」的重要時期。
小暑不要穿黑色衣服！「7禁忌別做」恐傷身變衰
📍禁忌1：忌曝曬、穿黑色衣服
小暑室外溫度高，若長時間曝曬，會造成人體脫水、中暑等症狀，建議穿吸汗排熱功能及輕便舒適的服裝，在太陽底下行走要戴帽子遮陽，黑色容易吸熱造成中暑，衣著要淡色而素雅。
📍禁忌2：忌辛辣與油膩食物
小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火，導致腸胃不順。
📍禁忌3：忌喝冷飲
小暑天氣炎熱，不適合急著進補，過早進補，反而可能讓暑熱更難消退，冷飲、冰品也不要過量，小心一時消暑，反而傷了脾胃。
📍禁忌4：忌熬夜
小暑節氣裡氣溫高，溼度大，天氣悶熱，氣壓低，患有心肌炎後遺症的人易出現心律變緩、胸悶氣短等症狀。養生要注意早睡早起，避免熬夜。
📍禁忌5：室內冷氣不宜開太強
天氣熱可以吹冷氣，但不要長時間直吹或溫差太大，小暑期間身體容易疲累，過度貪涼，反而容易感冒、身體不適。
📍禁忌6：忌安門
小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。
📍禁忌7：三種人易有衰事
◾生肖鼠：當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。
◾巨蟹座：受到水星逆行，不宜去海邊或河邊，以免衝到水煞。
◾水瓶座：受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。
小暑開運攻略速看！5招簡單改運：拜拜、清冰箱都行
📍小暑開運第1招：祭拜神明轉運
這段時間可多祭拜太上老君、文昌帝君、關聖帝君、城隍爺（城隍夫人）、土地公（或土地婆）、地基主與灶神。太上老君有助於穩定心神、提升智慧；文昌帝君適合求判斷力、考試運與溝通順利；關聖帝君則可助防小人、擋是非；城隍爺（城隍夫人）有助於明辨善惡、化解暗中干擾；土地公（土地婆）、地基主與灶神，則能穩住家運、財庫與日常生活根基。
📍小暑開運第2招：清冰箱與廚房
小暑是濕熱開始加重的節氣，過期食物、腐敗氣味、油膩廚房，民俗上都容易形成「穢氣、滯氣」。清掉壞掉的、過期的、發霉的東西，就是最實際的轉運。
📍小暑開運第3招：改穿8顏色衣服
建議可多穿米白色、奶茶色、淺灰色、天空藍、湖水藍、墨綠色、香檳金與淡紫色，其中米白、奶茶與淺灰色能穩定情緒，避免水星逆行帶來的焦躁；藍色系有助溝通順暢、降低誤會；墨綠色能穩住財運、提升判斷力；香檳金可增加貴人運；淡紫色則有助安定心神。
📍小暑開運第4招：配戴11款飾品淨化
建議可配戴白水晶、青金石、海藍寶石、藍寶石、黑曜石、黃水晶、黃藍寶石、鈦晶、祖母綠、綠幽靈、翡翠與紫水晶。其中白水晶可幫助淨化雜念；青金石可提升智慧與辨識力；海藍寶與藍寶石則可強化溝通。
📍小暑開運第5招：自製開運紅包
小暑時可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅包袋裡，再放到皮夾三天再丟掉即可，就能招來強大的財氣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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2026年節氣小暑正逢國曆7月7日，也就是今天，其象徵盛夏即將開始，天氣逐漸轉熱，但尚未達到最極致的酷熱。然而，今年小暑碰上6月30日至7月24日的「水星逆行」，以及7月8日起的「海王星逆行」，容易出現溝通誤解、資訊混亂、交通延誤、電子設備故障、合約反覆確認等情況，將進入一段「重新整理人生方向」的重要時期。
📍禁忌1：忌曝曬、穿黑色衣服
小暑室外溫度高，若長時間曝曬，會造成人體脫水、中暑等症狀，建議穿吸汗排熱功能及輕便舒適的服裝，在太陽底下行走要戴帽子遮陽，黑色容易吸熱造成中暑，衣著要淡色而素雅。
📍禁忌2：忌辛辣與油膩食物
小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火，導致腸胃不順。
📍禁忌3：忌喝冷飲
小暑天氣炎熱，不適合急著進補，過早進補，反而可能讓暑熱更難消退，冷飲、冰品也不要過量，小心一時消暑，反而傷了脾胃。
📍禁忌4：忌熬夜
小暑節氣裡氣溫高，溼度大，天氣悶熱，氣壓低，患有心肌炎後遺症的人易出現心律變緩、胸悶氣短等症狀。養生要注意早睡早起，避免熬夜。
天氣熱可以吹冷氣，但不要長時間直吹或溫差太大，小暑期間身體容易疲累，過度貪涼，反而容易感冒、身體不適。
📍禁忌6：忌安門
小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。
📍禁忌7：三種人易有衰事
◾生肖鼠：當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。
◾巨蟹座：受到水星逆行，不宜去海邊或河邊，以免衝到水煞。
◾水瓶座：受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。
📍小暑開運第1招：祭拜神明轉運
這段時間可多祭拜太上老君、文昌帝君、關聖帝君、城隍爺（城隍夫人）、土地公（或土地婆）、地基主與灶神。太上老君有助於穩定心神、提升智慧；文昌帝君適合求判斷力、考試運與溝通順利；關聖帝君則可助防小人、擋是非；城隍爺（城隍夫人）有助於明辨善惡、化解暗中干擾；土地公（土地婆）、地基主與灶神，則能穩住家運、財庫與日常生活根基。
📍小暑開運第2招：清冰箱與廚房
小暑是濕熱開始加重的節氣，過期食物、腐敗氣味、油膩廚房，民俗上都容易形成「穢氣、滯氣」。清掉壞掉的、過期的、發霉的東西，就是最實際的轉運。
建議可多穿米白色、奶茶色、淺灰色、天空藍、湖水藍、墨綠色、香檳金與淡紫色，其中米白、奶茶與淺灰色能穩定情緒，避免水星逆行帶來的焦躁；藍色系有助溝通順暢、降低誤會；墨綠色能穩住財運、提升判斷力；香檳金可增加貴人運；淡紫色則有助安定心神。
📍小暑開運第4招：配戴11款飾品淨化
建議可配戴白水晶、青金石、海藍寶石、藍寶石、黑曜石、黃水晶、黃藍寶石、鈦晶、祖母綠、綠幽靈、翡翠與紫水晶。其中白水晶可幫助淨化雜念；青金石可提升智慧與辨識力；海藍寶與藍寶石則可強化溝通。
📍小暑開運第5招：自製開運紅包
小暑時可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪三個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，三個太陽也代表三陽開泰，再放到紅包袋裡，再放到皮夾三天再丟掉即可，就能招來強大的財氣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。