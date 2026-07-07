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摩斯漢堡：小暑來摩斯消暑！「月亮薯條買一送一」速食優惠

▲小暑「來摩斯消暑」優惠活動，今年爽吃「月亮薯條買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

珍煮丹：免費送「小玉西瓜茉莉」兌換券！限動開搶

二十四節氣7月7日「小暑」來了！天氣正式進入高溫濕熱的盛夏，摩斯漢堡表示，今（7）日「月亮薯條買一送一」速食優惠開吃；手搖飲料珍煮丹也表示，免費送喝「小玉西瓜茉莉」限量開搶兌換券。摩斯漢堡表示，順應節氣，廣獲消費者好評的月亮薯條原價65元，一日限定買一包送一包。活動詳情請見店內公告。俗話說「小暑過，一日熱三分」。珍煮丹表示，7月7日小暑特別推出專屬手搖飲料優惠，當天上午11:00起，鎖定珍煮丹官方Instagram @truedantw，（每日限量100張，領完為止）。提醒大家，兌換券使用期限為領取後7天內，僅限線下門市兌換。詳細規則請參考平台折價券注意事項。