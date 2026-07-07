二十四節氣7月7日「小暑」來了！天氣正式進入高溫濕熱的盛夏，摩斯漢堡表示，今（7）日「月亮薯條買一送一」速食優惠開吃；手搖飲料珍煮丹也表示，免費送喝「小玉西瓜茉莉」限量開搶兌換券。
摩斯漢堡：小暑來摩斯消暑！「月亮薯條買一送一」速食優惠
摩斯漢堡表示，順應節氣，7月7日小暑推出「來摩斯消暑」優惠活動，爽吃「月亮薯條買一送一」。廣獲消費者好評的月亮薯條原價65元，一日限定買一包送一包。活動詳情請見店內公告。
珍煮丹：免費送「小玉西瓜茉莉」兌換券！限動開搶
俗話說「小暑過，一日熱三分」。珍煮丹表示，7月7日小暑特別推出專屬手搖飲料優惠，當天上午11:00起，鎖定珍煮丹官方Instagram @truedantw，點擊限時動態領取「小玉西瓜茉莉」免費兌換券，可享「小玉西瓜茉莉」免費乙杯兌換券（每日限量100張，領完為止）。
提醒大家，兌換券使用期限為領取後7天內，僅限線下門市兌換。詳細規則請參考平台折價券注意事項。
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摩斯漢堡表示，順應節氣，7月7日小暑推出「來摩斯消暑」優惠活動，爽吃「月亮薯條買一送一」。廣獲消費者好評的月亮薯條原價65元，一日限定買一包送一包。活動詳情請見店內公告。
俗話說「小暑過，一日熱三分」。珍煮丹表示，7月7日小暑特別推出專屬手搖飲料優惠，當天上午11:00起，鎖定珍煮丹官方Instagram @truedantw，點擊限時動態領取「小玉西瓜茉莉」免費兌換券，可享「小玉西瓜茉莉」免費乙杯兌換券（每日限量100張，領完為止）。
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