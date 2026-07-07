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2026世界盃足球賽引發政治風暴，美國總統川普涉嫌施壓國際足總（FIFA），致電FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）要求取消美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的禁賽處分，引發關注。川普周一公開回應施壓紅牌事件，強調自己認為那一球根本不算犯規，因此要求重新審查，他還質疑裁判相當可疑。根據NBC與CNBC報導，川普（Donald Trump）週一（6日）為自己致電國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾的舉動進行辯護。稍早在川普致電後，國際足總隨即撤銷了美國隊前鋒巴洛根的世界盃禁賽一場處分。川普在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，「我要求重新審查，是因為我認為那根本不算犯規」；他指的是上週美國隊擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的比賽中，裁判對巴洛根開出紅牌的爭議判罰。川普甚至坦言，「我當時根本不知道紅牌到底是個什麼鬼東西。」這一張紅牌導致巴洛根在當場比賽被罰出場，同時也讓他被禁止參加週一晚間美國對陣比利時的關鍵賽事。然而，國際足總在週日宣布暫緩執行該項禁賽令1年，使巴洛根得以在西雅圖舉行的週一晚間淘汰賽中，代表美國隊迎戰比利時。對於這通關鍵電話，川普澄清自己並未施壓，「我沒有告訴他該怎麼做，我也沒辦法命令他。而且我不認為是因凡蒂諾個人做出的這個（撤銷禁賽）決定。」川普強調，如果巴洛根對陣比利時的禁賽處分被維持，「那無論這場比賽我們是輸是贏，都會留下一個巨大的汙點。」他隨後補充道，「如果（比利時隊）在這種情況下擊敗我們，那他們才真的能感到無比自豪」；川普還拿2020大選舉例，「如果他們贏了我們，我會說比賽被操縱了，就像2020年的選舉被操縱一樣」，川普始終對2020年大選敗選耿耿於懷。此外，川普還強調，「對比賽結果進行處罰是一回事，但如何對一場尚未進行的比賽進行處罰呢？」他認為這非常不公平，所以不能這樣做，「無論發生什麼，你都必須讓他們派出最優秀的球員進行比賽」。NBC引述兩位知情人士說法透露，在比賽當下，商務部長盧特尼克正坐在因凡蒂諾旁邊，他立刻打電話試圖採取動作，美國白宮世界盃特別工作小組執行主任朱利安尼(Andrew Giuliani)將此事告知川普。隨後，雙方展開了數日的策略磋商，探討聯邦政府如何幫助美國足協的法律團隊建構推翻紅牌判罰的論點。據一位美國官員透露，川普與因凡蒂諾進行了交談，因為他想更了解為什麼會出示紅牌以及為什麼會禁賽，這位官員說，「美國政府提供了補充證據，這些證據被用於上訴程序」，最終，取得了正確合理的結果。