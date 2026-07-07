韓國女團MAMAMOO上週末一連兩天在高雄巨蛋開唱，4位成員頌樂、玟星、輝人與華莎在昨（6）日下午搭機離台，華莎也在IG分享港都行的系列照片，她不但現身永和豆漿店、7-ELEVEN還大啖芒果冰，讓MOO MOO（粉絲名）大呼：「竟然沒發現華莎...」
華莎輕裝現身早餐店 逛便利商店、吃芒果冰
曝光的照片，華莎戴棗紅色鴨舌帽，穿細肩帶小背心搭配丹寧褲，小露約53公分纖腰，在義享天地商場附近的早餐店留下倩影，她還前往便利商店選購飲料，以及和工作團隊享用芒果雪花冰，配文寫下：「Kaohsiung Sexy Mango.」
貼文發布不到半天，吸引25萬人按讚，MOO MOO紛紛留言：「蓬蓽生輝」、「妳給我剛剛好就好！這麼漂亮我要死了」、「有吃芒果太好了」、「下次見」、「當天在華莎後面吃芒果冰！竟然沒發現華莎...」、「希望你們在高雄玩得開心！歡迎常來！」
萬人朝聖MAMAMOO 玟星：我們是高雄女兒
MAMAMOO連兩天在高雄的演出，除了團體合唱外也有SOLO舞台，每場唱足約兩個半小時，兩日共吸引萬名粉絲朝聖，玟星還在演出中向台下的MOO MOO高喊「我們是高雄的女兒啊」，引起全歡呼，頌樂則不斷用中文問候「你們都開心嗎」，並感性表示，相隔3年再次來到高雄，能以此地作為巡演起點，覺得格外榮幸與有意義。
HWASA IG
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曝光的照片，華莎戴棗紅色鴨舌帽，穿細肩帶小背心搭配丹寧褲，小露約53公分纖腰，在義享天地商場附近的早餐店留下倩影，她還前往便利商店選購飲料，以及和工作團隊享用芒果雪花冰，配文寫下：「Kaohsiung Sexy Mango.」
貼文發布不到半天，吸引25萬人按讚，MOO MOO紛紛留言：「蓬蓽生輝」、「妳給我剛剛好就好！這麼漂亮我要死了」、「有吃芒果太好了」、「下次見」、「當天在華莎後面吃芒果冰！竟然沒發現華莎...」、「希望你們在高雄玩得開心！歡迎常來！」
MAMAMOO連兩天在高雄的演出，除了團體合唱外也有SOLO舞台，每場唱足約兩個半小時，兩日共吸引萬名粉絲朝聖，玟星還在演出中向台下的MOO MOO高喊「我們是高雄的女兒啊」，引起全歡呼，頌樂則不斷用中文問候「你們都開心嗎」，並感性表示，相隔3年再次來到高雄，能以此地作為巡演起點，覺得格外榮幸與有意義。
HWASA IG