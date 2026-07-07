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▲劇場小王子之稱宮能安（如圖）獲得最佳音樂劇類男演員獎，苦盡甘來的他向大家喊話：「不要放棄你自己！」（圖／臺北戲劇獎提供）

▲最佳音樂劇類女演員獎由張雅涵（如圖）奪下，今年43歲的她在25歲就赴紐約發展，自嘲「是臺灣最老的新人」。（圖／臺北戲劇獎提供）

第二屆「臺北戲劇獎」由臺北市政府文化局主辦，於7月6日（週一）晚間7點在臺北表演藝術中心球劇場盛大登場，由方宥心擔任主持人，得獎名單也正式揭曉。而有別於頒獎典禮都在週末進行，臺北戲劇獎則是選在週一舉辦，原因正是因為週一才是劇場人的週末，因此頒獎典禮更是有九成的入圍者都親臨現場，大家都笑說這宛如一場劇場界的大型同樂會。主持人方宥心包辦兩段表演節目，尤其開場更與同為舞台劇演員的老公王為同台演出，從觀眾熟悉的觀劇情境出發，將日常片刻轉化為舞台語言，帶領眾人一步步走入劇場的感知世界，最後再與躍演劇團共演〈此刻有型－我們精彩的印記〉。獲得最佳戲劇類男演員獎的林子恆以同黨劇團的《灰男孩》，用獨角戲的形式分飾近二十個人物，適切地緩減了歷史的厚重距離，將政治犯的不堪回憶予以動人的展現，在評審過程中激烈地討論中，並投票到第二輪打敗強勁的對手莫子儀、張家禎，以優異的演出獲得這份榮耀。他感性表示：「謝謝我的家人，尤其是我的媽媽給予滿滿的愛與寬容，讓我這個任性的孩子，可以走到今天。」最後更向母親深情告白「媽，我愛你！」真摯話語感動全場。獲得最佳戲劇類女演員獎的徐堰鈴，則是將獎項的殊榮歸功給團隊，她謙虛的表示：「劇場是一個團隊的合作，今天雖然獲得個人獎，但覺得這是團隊表現的一部分，她衷心感謝所有劇團的夥伴們。」而她也表示這個獎屬於每一位母親，她非常喜歡也很感激有部戲的誕生，可以給予這麼深刻、有趣的表演旅程。而獲得最佳音樂劇類男演員獎，則是由有著劇場小王子之稱的宮能安獲得，他特別分享，2021年的疫情是劇場人最痛苦的一年，那一年真的沒有工作，「不得不當外送員，當時的我覺得自己是世上最倒楣的人。但是謝謝戲劇獎的評審，讓我體認到我是世界上最幸運的人，因為外送發生許多光怪陸離的事，製作人喆雅寫了這部戲，讓我走進臺北戲劇獎。」宮能安也藉著自身經驗，特別向所有低谷跟低潮的人喊話「不論你現在經歷的是什麼，千萬不要傷害自己，也不要放棄你自己，好好吃飯、好好睡覺、照顧好你自己，因為此刻的低谷，會成為你未來成就的光。」最佳音樂劇類女演員獎由張雅涵奪下，在百老匯搖滾音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》中，飾演因喪子之痛而陷入虛實交錯的母親，情感極為飽滿的聲音與細膩演技，讓她脫穎而出。25歲即赴紐約發展的張雅涵，直到43歲才回來臺灣，對此她自嘲「是臺灣最老的新人」。而她在致謝爸媽時也不慎說成「豹貓」，幽默反應讓現場眾人笑成一團，也讓人看見她的真性情。最佳導演獎由洪千涵、洪唯堯、曾睿琁（明日和合製作所）以《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》這個作品獲得，三人坦言原本以為會由劇場前輩王嘉明老師拿下這個獎項，因此得獎的瞬間感到非常不可置信，不過隨即開心致謝評審團「將獎項頒給如此搞怪的團隊。」其中洪千涵頂著九個月大的肚子親赴現場參與盛會，現場眾人紛紛笑說「果然是娶某前、生囝後」。這股運勢也讓團隊再度奪下「最佳獨立精神獎」，堪稱本屆大贏家。完整得獎名單，可上臺北戲劇獎官網查詢。