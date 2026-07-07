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第二屆臺北戲劇獎6日晚間在臺北表演藝術中心圓滿落幕，今年獎項增至15項正式獎項，表揚戲劇、音樂劇及幕前幕後優秀劇場工作者。《NOWnews今日新聞》整理本屆完整得獎名單，帶讀者一次掌握各大獎項得主。柯智豪、林芳宜 莎士比亞的妹妹們的劇團 魏海敏✕王嘉明《女王的名字》趙天誠 再現劇團《落人之家》鄧振威 綠光劇團 綠光世界劇場《八月，在我家》李柏霖 台南人劇團《水中之屋》張清彥 嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》張加欣 盜火劇團《隔壁房間的大象》宮能安 唱歌集音樂劇場《今晚，我想來點》翻轉の人生音樂劇張雅涵 活界創造股份有限公司 百老匯搖滾音樂劇《NEXT TO NORMAL近乎正常》林子恆 同黨劇團《灰男孩》徐堰鈴 楊景翔演劇團《蘑菇》洪千涵、洪唯堯、曾睿琁 明日和合製作所《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》吳靜吉明日和合製作所《FAMILY TRIANGLE：二生三，三生萬物》嚎哮排演 《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》莎士比亞的妹妹們的劇團 魏海敏✕王嘉明《女王的名字》文化局指出，第二屆「臺北戲劇獎」從節目設計、主持安排、表演規劃到燈光與聲音設計，皆由劇場工作者親自策劃與執行，充分體現「劇場人的獎」精神。其中典禮主持人由活躍於劇場與影視領域的演員方宥心擔綱，紅毯主持則邀請機智金牌主持人黃豪平與劇場百變全才宮能安共同主持，司儀則由知名音樂工作者，同時也是配音員的「小眼先森」擔任。表演節目同樣星光熠熠，匯聚劇場與多元領域的亮點。第二屆頒獎典禮順利結束，文化局表示，「臺北戲劇獎」不僅是頒發榮譽，更期待觀眾透過參與，看見劇場人多元而豐富的創作。完整得獎名單，可上臺北戲劇獎官網查詢。