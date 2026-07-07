台灣虎航促銷又來了！此次針對「樂虎卡」卡友推出限定優惠，活動今（7）日上午10點開跑，至7月8日晚間23點59分為止，可預訂旅行期間為2026年7月8日- 2026年11月30日之間的機票優惠，有機會訂到單程未稅價最低只要1199元起，主打台北、台中、台南、高雄出發，前往日本、韓國、越南三個國家中的29條航線。《NOWNEWS今日新聞》整理完整29條航線、適用時間、訂票注意事項等資訊一次看。
🟡虎航針對「樂虎卡」推日韓越南航線優惠：
購票期間：2026年7月7日10:00 - 7月8月 23:59
出發時間：2026年7月8日- 2026年11月30日
預訂平台：虎航官網「樂虎卡」限定優惠
指定航線：
📍日本
台北－札幌(新千歲)/函館/秋田/花卷/仙台/新潟/東京成田/東京羽田/名古屋/小松/米子/大分/佐賀/宮崎/沖繩/石垣島
台中－名古屋
台南－熊本
高雄－仙台/東京成田/小松/沖繩/石垣島
📍韓國
台北－仁川
台中－濟州
高雄－濟州/首爾(金浦)
📍越南
台北－峴港
高雄－峴港
注意事項：
一、本優惠限樂虎卡(以下含「第一代」及「第二代」卡面)之持卡人登入已綁定認證之台灣虎航會員帳號並透過樂虎卡專屬網頁購買之台灣虎航全航線來回機票並使用樂虎卡結帳即可享機票最高85折優惠。
二、使用非綁定認證完成之樂虎卡結帳或未透過樂虎卡專屬網頁購票恕不享有此優惠。
三、本優惠每次訂位第一位旅客限綁定樂虎卡之tigerclub會員本人，恕不可更改，訂位付款完成後所有旅客不可分割，第一位旅客不可更名。
四、本優惠機票折扣僅適用於tigerlight票價，不適用於tigersmart、tigerpro之組合票價、嬰兒票及其他共用班號航班。搜尋時出現刪除線之航班方適用本優惠專案，優惠機位有限，售完為止。
五、各地機場稅金、訂位服務費、行李費用等附加服務恕無法享有折扣。
星宇航空打造全新「空山銀」藝術機 還推金、銀兩款機身模型
另外，星宇航空則是宣告，與日本殿堂級藝術家空山基量身打造機身編號 B-58553 的「空山銀」藝術機。「空山銀」機身承襲了空山基標誌性的金屬光澤美學，以銀為主軸、金為輔，將「AIRSORAYAMA」聯名標誌精準呈現於機身、機腹、翼尖與機頂。翼尖亦巧妙融入細膩的金屬漸層；機腹則以流線線條轉換為空山基經典作品「機械鯊魚」意象設計。
星宇航空表示，本次設計最大挑戰為「機身色彩」，為克服碳纖維機身與航空法規，星宇航空、Airbus 及塗料品牌 Mankiewicz 歷經數月研發，以「高濃度特殊雲母」與多層塗佈工法，突破傳統噴漆限制，完美重現空山基作品冷冽的液態金屬質感，更在確保飛安的前提下，成就了對工藝極致追求的藝術結晶。
為慶祝「空山銀」返台，星宇航空特別推出「STARLUX AIRSORAYAMA A350-1000 1:200 飛機模型」，空山銀、 空山金將即日起於星宇小舖、形象門市與免稅預購網béshopping都可購得，售價2980元。
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購票期間：2026年7月7日10:00 - 7月8月 23:59
出發時間：2026年7月8日- 2026年11月30日
預訂平台：虎航官網「樂虎卡」限定優惠
📍日本
台北－札幌(新千歲)/函館/秋田/花卷/仙台/新潟/東京成田/東京羽田/名古屋/小松/米子/大分/佐賀/宮崎/沖繩/石垣島
台中－名古屋
台南－熊本
高雄－仙台/東京成田/小松/沖繩/石垣島
📍韓國
台北－仁川
台中－濟州
高雄－濟州/首爾(金浦)
📍越南
台北－峴港
高雄－峴港
注意事項：
一、本優惠限樂虎卡(以下含「第一代」及「第二代」卡面)之持卡人登入已綁定認證之台灣虎航會員帳號並透過樂虎卡專屬網頁購買之台灣虎航全航線來回機票並使用樂虎卡結帳即可享機票最高85折優惠。
二、使用非綁定認證完成之樂虎卡結帳或未透過樂虎卡專屬網頁購票恕不享有此優惠。
三、本優惠每次訂位第一位旅客限綁定樂虎卡之tigerclub會員本人，恕不可更改，訂位付款完成後所有旅客不可分割，第一位旅客不可更名。
四、本優惠機票折扣僅適用於tigerlight票價，不適用於tigersmart、tigerpro之組合票價、嬰兒票及其他共用班號航班。搜尋時出現刪除線之航班方適用本優惠專案，優惠機位有限，售完為止。
五、各地機場稅金、訂位服務費、行李費用等附加服務恕無法享有折扣。
星宇航空打造全新「空山銀」藝術機 還推金、銀兩款機身模型
另外，星宇航空則是宣告，與日本殿堂級藝術家空山基量身打造機身編號 B-58553 的「空山銀」藝術機。「空山銀」機身承襲了空山基標誌性的金屬光澤美學，以銀為主軸、金為輔，將「AIRSORAYAMA」聯名標誌精準呈現於機身、機腹、翼尖與機頂。翼尖亦巧妙融入細膩的金屬漸層；機腹則以流線線條轉換為空山基經典作品「機械鯊魚」意象設計。
星宇航空表示，本次設計最大挑戰為「機身色彩」，為克服碳纖維機身與航空法規，星宇航空、Airbus 及塗料品牌 Mankiewicz 歷經數月研發，以「高濃度特殊雲母」與多層塗佈工法，突破傳統噴漆限制，完美重現空山基作品冷冽的液態金屬質感，更在確保飛安的前提下，成就了對工藝極致追求的藝術結晶。
為慶祝「空山銀」返台，星宇航空特別推出「STARLUX AIRSORAYAMA A350-1000 1:200 飛機模型」，空山銀、 空山金將即日起於星宇小舖、形象門市與免稅預購網béshopping都可購得，售價2980元。