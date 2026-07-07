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2026世界盃獎金有8.71億美元！比卡達世界盃多出近一倍

總財務分配金額高達8.71億美元，相較2022年卡達世界盃的4.4億美元來看，大幅增加近一倍

▲這屆的世界盃因為擴軍到48隊舉辦，總財務分配金額高達8.71億美元，相較2022年卡達世界盃的4.4億美元來看，獎金增長近一倍。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃冠軍5000萬美元超扯！維德角奪1250萬美元、最後一名都有錢拿

2026世界盃的冠軍可以得到5000萬美元；亞軍則有3300萬美元、季軍則是2900萬美元、殿軍為2700萬美元。

▲2026世界盃獎金一圖看懂，就算一場比賽都沒有贏，踢進會內賽就有保底1050萬美元可以領。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

世界盃獎金個人獎項有錢拿嗎？獎金分配怎麼配給？

FIFA官方並沒有直接發放獎金

FIFA官方會將獎金派發給各國足球協會，分配的方式不會干涉，因各國而異

▲挪威贏球功臣哈蘭德（Erling Haaland）目前已經踢進7球，將跟梅西、姆巴佩一起角逐2026世界盃金靴獎。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃比賽已經進入白熱化階段，16強比賽只剩下3場，最終的8強就會誕生，由於近一天的賽程巴西爆冷輸給挪威、葡萄牙也不敵「無敵艦隊」西班牙，雙雙止步16強，不少球迷也好奇，球隊最終可以獲得多少獎金。《NOWNEWS》特別整理本屆FIFA世界盃獎金制度、冠亞季軍金額、重點國家如維德角、巴西、排名最後國家可領多少、個人獎項是否有錢拿以及獎金分配制度，帶讀者一文看懂世界盃獎金的最新資訊。這屆的世界盃因為擴軍到48隊舉辦，，而這筆資金一共分為兩個部分，其中一部分是包括各個隊伍參賽準備費用，一部分則是隊伍按照成績遞增的獎金。根據FIFA公布，殺進8強的國家有1900萬美元、16強止步為1500萬美元、32強止步有1100萬美元、小組賽就淘汰也有900萬美元。因此像是土耳其、伊拉克這種在第一輪小組賽就已經淘汰的國家，隊伍還是能夠拿到保底1050萬美元（約新台幣3.36億）的獎金；很多人也會詢問，那像是金靴獎、金球獎、金手套獎這些個人獎項，球員個人是否會有獎金？，但是能拿下這種一級國際賽事的個人獎項，獲獎球員通常賺的是贊助商的高額激勵獎金，或者迎來的會是身價暴漲、代言收入變多以及被球隊相中的驚天鉅額合約金。至於獎金是否是直接均分派發給國家隊的球員？答案不是的，，有些國家就比較走平分路線，有些則是認為貢獻多的球員將分配較高獎金，也會留部分獎金確保足協能夠有彈性用於青訓、基礎建設及行政開支，像是2018年法國奪冠時，每位球員就獲得58.6萬美元；2022年阿根廷奪冠時，每位球員就約得35萬美元左右。