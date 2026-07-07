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美股在國慶日假期後復市，開啟新的交易週，科技股帶頭領漲，主要指數全收紅，道瓊工業指數再創新高，首次跨越5.3萬點大關。綜合《CNBC》等外媒報導，儘管半導體板塊上週表現疲軟，投資者紛紛減持晶片股、轉向其他板塊，但6日依然出現漲幅，Ameriprise Financial首席市場策略師薩格林貝尼（Anthony Saglimbene）表示，雖然不知道這些股票下半年的上漲空間，是否會像上半年那麼大，但他認為只要基本面保持強勁，小幅上漲仍有可能。薩格林貝尼並補充說，後續取決於AI相關企業，能否重申其前景並實現強勁盈利，以及盈利增長、利率水平、經濟成長等基本面。6日收盤，美股道瓊指數上漲155.84點或0.29%，收53055.91點；那斯達克指數上漲288.49點或1.12%，收26121.16點；標普500指數上漲54.19點或0.72%，收7537.43點；費城半導體指數上漲273.92點或2.17%，收12900.14點。焦點個股方面，博通（Broadcom）據報與蘋果擴大合作至2031年，前者股價抽高3.73%，高通（Qualcomm）股價則上揚5.8%；而微軟因傳出將裁員4800人，其中Xbox遊戲部門將被削減20%人力，股價略跌近1%。