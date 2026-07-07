我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）當地時間週一在記者會上，回答有關比特幣是否會被納入「川普帳戶」（Trump Accounts）的問題時，回應稱自己已經成為加密貨幣的忠實擁護者（crypto guy）。而在川普公開表態支持加密幣後，激勵比特幣轉強，價格上漲約1.8%。綜合《紐約郵報》等外媒報導，市場分析指出，川普的發言扭轉了稍早市場的悲觀情緒，在這之前，持有大量比特幣的公司Strategy，出售了約2.16億美元的比特幣，引發市場擔憂，拖累比特幣一度下跌約2%。不過，在川普重申支持加密貨幣後，買盤迅速回流，帶動幣價翻紅。近年，川普立場已明顯轉向支持加密貨幣，除了競選期間主打「讓美國成為全球加密貨幣之都」以外，重返白宮後也陸續推出友善加密貨幣政策，包括推動建立美國戰略比特幣儲備、放寬部分監管措施、支持數位資產產業發展等等。不過，川普與加密貨幣產業的密切關係，也持續引發利益衝突、是否藉職權影響政策制定的質疑，尤其上週公布的川普2025年度財產申報文件顯示，他在去年光是與加密貨幣相關的收入就超過14億美元（約新台幣410億元），遠超傳統房地產與高爾夫俱樂部事業，也凸顯其家族近年積極布局數位資產所帶來的驚人獲利。對此，川普政府則強調，讓美國維持在加密貨幣領域的領導地位，才是最重要的目標。原文連結：