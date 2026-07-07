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韓國女團ITZY將於9月5日來到台北小巨蛋開唱，本次演唱會分為四階段實名制販售，「7/6 MIDZY MEMBERSHIP PRESALE 優先購票」、「7/6 星展萬事達卡卡友 預售票專區」、「7/7 Live Nation Taiwan 會員預售」、「拓元系統正式開賣」。ITZY演唱會理想國會員預售將於今日中午12點在拓元系統開賣，不過可不是所有人都可以買！ITZY本次演唱會共分為7個票價，限量VIP Package套票6880元、5880元、4880元、3880元、3380元、2880元、800元，其中VIP Package套票不只可以看演唱會，還包括Soundcheck Party、官方周邊商品優先購買權、VIP專屬優先入場、VIP專屬紀念禮物，VIP紀念吊牌與掛繩等福利，有意前往現場觀看超實力派女團ITZY的粉絲，千萬不要錯過這次機會。