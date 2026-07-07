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2026年美加墨世界盃16強賽今（7）日上演備受矚目的「伊比利半島內戰」，世界排名第2的西班牙與第5的葡萄牙一路激戰至傷停補時才分出勝負。靠著替補上陣的梅里諾（Mikel Merino）在補時第1分鐘攻進致勝球，西班牙終場以1：0力退葡萄牙，不僅報了去年歐國聯決賽點球落敗的一箭之仇，也成功打破近兩屆世界盃連續止步16強的魔咒，暌違16年再度挺進世界盃8強。反觀葡萄牙，C羅在比賽結束後忍不住落淚，最後一舞就此告一段落。身為世界足壇最經典的宿敵之一，西班牙與葡萄牙從開賽便展開高強度攻防。第9分鐘，西班牙前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）獲得單刀機會，可惜推射偏出；隨後亞馬爾（Lamine Yamal）、巴耶納（Álex Baena）接連完成射門，都遭葡萄牙門將科斯塔（Diogo Costa）精彩化解。葡萄牙方面則由C羅（Cristiano Ronaldo）與費南德斯（Bruno Fernandes）多次製造威脅，第12分鐘C羅禁區內射門遭西蒙（Unai Simón）撲出，第37分鐘又接獲菲利克斯（João Félix）頭球擺渡完成射門，仍被西蒙神勇沒收。上半場尾聲，葡萄牙左後衛門德斯（Nuno Mendes）一腳擊中橫梁，錯失最接近破門的一次機會，雙方帶著0：0進入中場休息。進入下半場雙方依舊互有攻勢，但都無法突破防線。葡萄牙第56分鐘再遭打擊，前一戰表現出色的門德斯因傷退場，讓防線出現缺口。西班牙則逐漸掌握控球優勢，亞馬爾多次利用個人突破製造定位球機會，但始終無法改寫比分。眼看比賽即將進入延長賽，西班牙卻在傷停補時上演致命一擊。補時第1分鐘，西班牙利用快速自由球重新開球發動攻勢，替補登場的托雷斯（Ferran Torres）第一時間送出直塞，另一名替補梅里諾高速插上，面對科斯塔冷靜推射近角破網，攻進全場唯一進球，也徹底點燃西班牙球迷歡呼。葡萄牙最後時刻全軍壓上仍無法扳平，最終只能接受0：1遭淘汰的結果。西班牙本屆世界盃延續強勢的防守表現，小組賽先後戰平維德角、擊敗沙烏地阿拉伯與烏拉圭，32強再以3：0淘汰奧地利，如今16強再度完封葡萄牙，已經連續5場比賽沒有失分。門將西蒙也持續刷新個人在世界盃的連續不失球紀錄，展現世界級門神身手。成功闖進8強後，西班牙將於台灣時間7月10日迎戰美國與比利時之間的勝隊，朝隊史第二座世界盃冠軍持續邁進；至於葡萄牙則再度飲恨止步淘汰賽，不只無緣繼續挑戰隊史首座世界盃冠軍，C羅的最後一舞就此遺憾落幕。