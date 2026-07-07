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41歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）迎來了職業生涯在世界盃的最終章。在7日凌晨的世界盃16強淘汰賽中，葡萄牙以0：1不敵西班牙，無緣8強。賽後，深知大力神盃夢碎的C羅呆立在球場上，淚如雨下。而西班牙18歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）主動上前安慰、並給予擁抱的畫面，成為了這場激烈對決中最動人的一幕。隨著終場哨音響起，這一天終究還是來臨了。C羅意識到自己長達20多年的職業生涯，注定將與世界盃冠軍無緣。賽後他呆呆地站在原地凝視著球場，任由淚水從眼眶中滑落，萬千情緒湧上心頭，這一幕也全被轉播鏡頭捕捉下來。此時，西班牙年僅18歲的天才小將亞馬爾主動走上前，給予這位足壇傳奇前輩擁抱。在平復情緒後，C羅強忍著失落，展現風度拍了拍對方。對41歲的C羅而言，6度征戰世界盃卻未能捧盃雖是生涯最大遺憾，但他也將學會與自己和解，享受職業生涯最後的時光。本場對陣西班牙的生死戰，C羅依然以先發身分上陣。事實上，葡萄牙在本屆賽事的5場比賽中，C羅場場皆獲得先發機會。儘管在場上依舊拚盡全力，但受制於西班牙的嚴密防守與球隊整體的進攻當機，C羅本場比賽的數據並不理想：射門表現： 3次射門、2次射正進攻參與： 19次觸球、12次傳球、0次嘗試過人賽後評分： 僅獲 6.8分，位列全隊倒數第3（倒數前兩名分別為維蒂尼亞與魯本·迪亞斯）回顧本屆世界盃之旅，C羅總計交出了以下成績單：總射門次數： 18次（其中9次射正）總進球數： 3球錯失進球機會： 3次隨著葡萄牙以0比1吞敗出局，一代傳奇C羅的世界盃之旅正式黯然畫下句點。