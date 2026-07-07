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2026年世界盃16強賽，葡萄牙在傷停補時慘遭西班牙絕殺，以0：1飲恨出局，也讓41歲葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）的世界盃生涯正式畫下句點。賽後，前曼聯隊友、英格蘭傳奇魯尼（Wayne Rooney）在BBC節目中直言，如今的葡萄牙隊已經看不到全隊圍繞C羅作戰的氛圍，並拿阿根廷與梅西（Lionel Messi）作比較，認為兩支球隊展現出截然不同的團隊文化。魯尼表示，外界始終喜歡拿C羅與梅西比較，因為兩人都是足球史上最偉大的球員之一，但從本屆世界盃來看，阿根廷球員展現出的團結程度明顯更高，「阿根廷所有球員看起來都在為梅西而戰，他們全都站在梅西身後，而梅西也踢出了一屆非常精彩的世界盃。」相較之下，魯尼坦言自己在葡萄牙隊身上感受不到相同的氛圍，「我從這支葡萄牙隊的球員身上，完全感受不到這種願意為領袖犧牲奉獻的氛圍。」魯尼也再次談到C羅目前在球隊的定位。他認為，考量41歲的年紀以及身體機能的下滑，葡萄牙主帥馬丁內斯（Roberto Martínez）應該更勇敢調整用人。他指出，32強對克羅埃西亞時，C羅第81分鐘退場後，替補前鋒拉莫斯（Gonçalo Ramos）隨即攻進致勝球，就是值得參考的例子。「如果我是馬丁內斯，我一定會問自己，未來會不會因此留下遺憾。」魯尼表示，「如果他一直堅持讓C羅先發，我認為他真的可能會後悔。有時候年齡就是會追上你，而現在看起來，C羅確實已經受到一些影響。」魯尼也坦言，讓C羅坐板凳並非單純的戰術問題，而是涉及他的傳奇地位，以及更衣室可能帶來的連鎖效應，因此對任何教練而言都是一道艱難考驗。馬丁內斯不怪球員 「這是我們踢得最好的一場」儘管止步16強，葡萄牙主帥馬丁內斯賽後仍對球隊表現給予高度肯定：「我想傳達的訊息只有一個，我們可以為自己感到非常驕傲。」馬丁內斯表示，「球員們全心投入比賽，我認為這是我們本屆世界盃踢得最好的一場。」他認為，比賽勝負只差在一些細節，包括葡萄牙曾有射門擊中橫梁，「這就是一場勢均力敵比賽的差別。我認為球員值得踢進延長賽，但足球就是如此，我們只能接受結果。」談到比賽內容，馬丁內斯指出，球隊防守與壓迫都做得相當出色，即使面對奪冠熱門西班牙，也絲毫沒有退縮，「我們在無球時展現了很好的侵略性，也限制了對手的發揮。」馬丁內斯說，「如果進攻最後一擊能再多一點運氣，把握住那些機會，比賽結果可能就完全不同。」最終，葡萄牙仍因補時遭梅里諾（Mikel Merino）絕殺，無緣晉級8強，也讓C羅六度世界盃之旅正式畫下句點。對葡萄牙而言，這場失利不僅結束了本屆世界盃征程，也象徵一個傳奇時代的落幕。