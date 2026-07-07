氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，巴威颱風屬於典型「聖嬰年大而強颱風」，近中心最大風速已達每秒60公尺，正式追平今年4月辛樂克創下的「風王」紀錄。目前路徑以通過台灣北部近海或陸地機率較高，但也不排除偏北經宮古島或偏南登陸東部。周五、周六將是影響台灣最劇烈的時段，須防強風豪雨，民眾應提早完成防颱準備。
強颱巴威追平「風王」紀錄！路徑逼近台灣北部
吳德榮指出，根據中央氣象署最新「路徑潛勢預測圖」，第9號強颱巴威昨（6）日下午2時已增強至近中心最大風速每秒60公尺，正式追平辛樂克保持的今年最強颱風紀錄，屬於聖嬰年常見的「大而強」型颱風。
目前巴威持續朝西北西方向移動，預估9日凌晨抵達琉球南方海域後逐漸轉向西北，11日至12日最接近台灣，之後朝浙江、福建交界一帶前進。不過目前預報不確定範圍仍相當大，可能從宮古島附近一路延伸至台灣本島。
吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，平均路徑較先前略微偏南，以通過台灣北部近海，甚至貼近北部陸地的機率最高，路徑型態類似賀伯、楊希颱風。
不過，目前模式仍保留其他可能性，包括偏北經過宮古島、類似溫妮颱風，或偏南由東部登陸、接近泰利颱風的走法。由於不同路徑將直接影響各地風雨分布，實際影響程度仍須持續觀察中央氣象署及各模式最新調整，但無論最終走向如何，都不可掉以輕心。
高溫持續飆38度！周五起轉防強風豪雨 全台警戒
至於天氣方面，吳德榮表示，昨天全台最高溫出現在屏東內埔及花蓮玉里，均達37.3度，各地普遍落在36至37度之間。今天清晨台灣上空雲量偏少，各地天氣穩定，截至上午4時52分，各地平地低溫約23至24度。
最新歐洲模式預估，今天至周四（7日至9日）仍受太平洋高壓影響，各地維持晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨，高溫可達38度左右，民眾外出應做好防曬及防中暑措施。今日預估氣溫方面，北部24至36度、中部24至36度、南部24至37度、東部23至37度。
最新模式顯示，周五、周六（10日至11日）將是巴威颱風影響台灣最明顯的時間點，各地須慎防致災性強風及豪雨。其中周五開始全台風雨將快速增強，周六晚間起本島風雨才有機會逐步減弱。
至於周日至下周四（12日至15日），雖然巴威颱風已逐漸遠離，但受到偏南風及殘留水氣影響，大氣環境仍不穩定，各地仍可能出現局部降雨，午後對流發展旺盛，須留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨等劇烈天氣現象。
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吳德榮指出，根據中央氣象署最新「路徑潛勢預測圖」，第9號強颱巴威昨（6）日下午2時已增強至近中心最大風速每秒60公尺，正式追平辛樂克保持的今年最強颱風紀錄，屬於聖嬰年常見的「大而強」型颱風。
目前巴威持續朝西北西方向移動，預估9日凌晨抵達琉球南方海域後逐漸轉向西北，11日至12日最接近台灣，之後朝浙江、福建交界一帶前進。不過目前預報不確定範圍仍相當大，可能從宮古島附近一路延伸至台灣本島。
不過，目前模式仍保留其他可能性，包括偏北經過宮古島、類似溫妮颱風，或偏南由東部登陸、接近泰利颱風的走法。由於不同路徑將直接影響各地風雨分布，實際影響程度仍須持續觀察中央氣象署及各模式最新調整，但無論最終走向如何，都不可掉以輕心。
高溫持續飆38度！周五起轉防強風豪雨 全台警戒
至於天氣方面，吳德榮表示，昨天全台最高溫出現在屏東內埔及花蓮玉里，均達37.3度，各地普遍落在36至37度之間。今天清晨台灣上空雲量偏少，各地天氣穩定，截至上午4時52分，各地平地低溫約23至24度。
最新歐洲模式預估，今天至周四（7日至9日）仍受太平洋高壓影響，各地維持晴到多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨，高溫可達38度左右，民眾外出應做好防曬及防中暑措施。今日預估氣溫方面，北部24至36度、中部24至36度、南部24至37度、東部23至37度。
至於周日至下周四（12日至15日），雖然巴威颱風已逐漸遠離，但受到偏南風及殘留水氣影響，大氣環境仍不穩定，各地仍可能出現局部降雨，午後對流發展旺盛，須留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨等劇烈天氣現象。
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