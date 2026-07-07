占卜師「道境塔羅」分析12生肖工作運勢，屬牛的過去累積人脈會成為助力，適合主動聯繫客戶或是老同事，屬龍的該休息的時候得休息，調整好再出發，屬羊的善用溝通，會讓工作效率加倍。
鼠
今天容易遇到立場不同或競爭情況，別急著爭輸贏，以大局為重更有利。適時退一步，不代表示弱，而是替自己保留更多籌碼。
牛
過去累積的人脈與經驗將成為今天最大的助力，不妨主動聯繫舊客戶或老同事。保持真誠互動，有機會獲得意外的好消息。
虎
職場可能出現意見衝突或資源競爭，說話前多思考幾秒，避免情緒化回應。專注做好自己的工作，比爭辯更能證明實力。
兔
團隊合作容易出現落差，別把所有責任都攬在自己身上。適時表達需求與界線，才能讓合作更加順利。
龍
忙碌的節奏重新啟動，該休息的事情也不能再拖延。調整好狀態再出發，比勉強硬撐更能提升效率。
蛇
思路清晰、判斷精準，是適合談合作、開會、提案的一天。勇敢表達自己的專業觀點，容易獲得主管或客戶認可。
馬
今天工作成果容易被看見，過去的努力開始有所回報。保持穩定節奏，不必急於求成，財運與工作運都有不錯的表現。
羊
團隊氣氛融洽，合作順利，適合推動新計畫或完成重要任務。善用彼此的優勢，能讓事情事半功倍。
猴
今天是適合做選擇、談合作的一天，人際運勢特別亮眼。保持誠意與信任，容易促成雙贏局面，也可能迎來新的合作機會。
雞
容易因粗心、衝動或準備不足而出現小失誤。面對新的工作機會不要急著答應，多確認細節再行動會更安心。
狗
工作與人際之間容易出現期待落差，不必勉強迎合所有人。專注完成自己的職責，保持平常心，事情會逐漸回到正軌。
豬
今天容易因情緒或過度理性而影響溝通效果，說話別太直接。多一點耐心與傾聽，能避免誤會，也更容易獲得他人的支持。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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今天容易遇到立場不同或競爭情況，別急著爭輸贏，以大局為重更有利。適時退一步，不代表示弱，而是替自己保留更多籌碼。
牛
過去累積的人脈與經驗將成為今天最大的助力，不妨主動聯繫舊客戶或老同事。保持真誠互動，有機會獲得意外的好消息。
虎
職場可能出現意見衝突或資源競爭，說話前多思考幾秒，避免情緒化回應。專注做好自己的工作，比爭辯更能證明實力。
兔
團隊合作容易出現落差，別把所有責任都攬在自己身上。適時表達需求與界線，才能讓合作更加順利。
龍
忙碌的節奏重新啟動，該休息的事情也不能再拖延。調整好狀態再出發，比勉強硬撐更能提升效率。
蛇
思路清晰、判斷精準，是適合談合作、開會、提案的一天。勇敢表達自己的專業觀點，容易獲得主管或客戶認可。
馬
今天工作成果容易被看見，過去的努力開始有所回報。保持穩定節奏，不必急於求成，財運與工作運都有不錯的表現。
羊
團隊氣氛融洽，合作順利，適合推動新計畫或完成重要任務。善用彼此的優勢，能讓事情事半功倍。
猴
今天是適合做選擇、談合作的一天，人際運勢特別亮眼。保持誠意與信任，容易促成雙贏局面，也可能迎來新的合作機會。
雞
容易因粗心、衝動或準備不足而出現小失誤。面對新的工作機會不要急著答應，多確認細節再行動會更安心。
狗
工作與人際之間容易出現期待落差，不必勉強迎合所有人。專注完成自己的職責，保持平常心，事情會逐漸回到正軌。
豬
今天容易因情緒或過度理性而影響溝通效果，說話別太直接。多一點耐心與傾聽，能避免誤會，也更容易獲得他人的支持。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。