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▲C羅的體能明顯下滑，但馬丁內斯依然沒有將他換下，也沒有給予拉莫斯任何出戰機會。（圖／美聯社／達志影像）

葡萄牙在世界盃16強賽以0：1不敵西班牙，黯然出局。全場比賽葡萄牙未能取得進球，主帥馬丁內斯（Roberto Martínez）對巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的使用方式，以及將前一場進球功臣拉莫斯（Gonçalo Ramos）死釘在板凳上的決策，在賽後引發英國媒體的強烈抨擊。對於為何不使用拉莫斯，馬丁內斯認為C羅有能力踢滿90分鐘。「他能為我們拉開進攻空間，並且能適應場上不斷變化的局勢。在禁區內擁有像他這樣的球員至關重要。也許進入延長賽後，派上拉莫斯會是個不錯的選擇，但我們今天的策略並不是這樣設計的。」「今天我們需要有能力限制西班牙的進攻球員，在這種情況下撤下我們的前鋒是不合邏輯的。萊奧在對陣克羅埃西亞時是表現最出色的球員，但他上一次打滿90分鐘已經是很久以前的事了，我們需要保護他。這與外界的批評無關。我對球隊今天的表現絲毫都不感到失望。」馬丁內斯如此說道。前英格蘭名將薩頓（Christopher Roy Sutton）在達拉斯球場透過BBC Radio 5 Live節目，對馬丁內斯的調度發出嚴厲批評。他直言這場敗仗必須由缺乏膽量的總教練負起全責。薩頓表示：「拉莫斯此前替補登場，幫助葡萄牙贏下了對陣克羅埃西亞的比賽，可他這場比賽怎麼會連1分鐘都沒上？這對總教練來說絕對是恥辱，這就是在向C羅低頭。」薩頓進一步痛批馬丁內斯的執教態度：「馬丁內斯到底在幹什麼？你怎麼能如此迎合一名球員？C羅當然是葡萄牙歷史上榮譽最多的球員，但作為總教練，你必須比這更強硬。葡萄牙出局，就是因為馬丁內斯。他的工作本該是努力贏下世界盃，並派出最好的陣容，但他絕對沒有做到。」比賽進行到70分鐘後，C羅的體能明顯下滑，但馬丁內斯依然沒有將他換下，也沒有給予拉莫斯任何出戰機會。對此，薩頓點出葡萄牙在戰術上的致命傷：「在上半場，C羅給人印象最深刻的就是他不斷揮舞雙臂。球隊需要一個進攻支點，需要有人積極跑動去拉開西班牙的防線，而他顯然無法勝任這一角色。一旦換下C羅，葡萄牙的表現就會有所好轉。但從現況來看，C羅似乎能夠自己決定何時下場。」薩頓也拿馬丁內斯過去執教比利時國家隊的經歷作為對比，直言他管理球隊的方式是「醜聞級別」，將當年擁有黃金一代的比利時變成笑柄，如今同樣的悲劇又在葡萄牙身上重演，行事作風令人感到非常可悲。面對葡萄牙在進攻端的無力，記者布里茨也發表了看法：「轉播鏡頭一直對著C羅，這似乎是一個時代的結束。他揮手告別，看起來情緒有些激動。葡萄牙在進攻端難以形成任何有效的凝聚力，他們遏制了西班牙的攻勢，但自己的進攻卻毫無作為。或許，現在已經到了葡萄牙和C羅分道揚鑣的時候了。」