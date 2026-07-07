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▲香蕉發文分享自己曾經歷沒通告時期，透露在這2年靠演講存下100多萬。（圖／翻攝自香蕉 王俊傑FB）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（7）日的娛樂新聞搶先看，李聖傑去年才被拍到與八點檔女星夏宇禾在大街上曖昧，不料近日又遭目擊帶長腿經紀人米雪回家；香蕉（王俊傑）昨日發文透露自己曾經歷沒有通告的時期，靠演講在2年存了100多萬；饅頭媽（林榆芯）今年2月生下4寶後，近日分享請24小時制保母的驚人費用，不僅底薪高達8萬到9萬元，若假日有上班，加班費最高可領7千元。53歲男星李聖傑去年才被拍到與八點檔女星夏宇禾在大街上曖昧，但兩人都稱只是朋友，直到女方被拍到與一名已婚人夫接吻，才讓這段緋聞告一段落。不料近日，李聖傑又被拍到與一名女性開心用餐，對方竟是他的長腿經紀人米雪，接著李聖傑還直接載她回家，許久都沒離開，再度引發熱議。藝人香蕉（王俊傑）日前透露靠股市獲利，近期也常常分享對台股看法。而昨日他突然發文表示在這2年靠演講存下100多萬，他透露以前曾經歷沒通告、下雨天無法表演時期，所以就算多賺也絕不亂開銷，並感慨表示：「能把年輕進步的過程變成動人的故事，這是意想不到的寶藏，每一個成長都有意義。」28歲網紅饅頭媽（林榆芯）在今年2月迎來4寶後，近日坦言因照顧小孩會無法工作，所以決定請保母來照顧剛出生的女兒，並透露台灣保母的驚人費用，她表示自己請的是住家裡的24小時制保母，底薪是8萬到9萬元，若週休二日有上班，加班費最高竟高達7000元，讓許多人都驚呼超貴。