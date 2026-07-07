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針對菲律賓副總統莎拉（Sara Duterte）的彈劾案，已於6日正式展開，菲國參議院週一宣布啟動審判並舉行聽證會，而這亦是菲律賓史上，首次對現任副總統進行彈劾審判。綜合外媒報導，菲律賓眾議院已於5月通過莎拉的彈劾案，身為前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的長女、菲國現任第2號人物，莎拉今年2月剛宣布，要參加2028年總統選舉，本次參議院的審判已不再只是一場單純的法律程序，更被視為決定未來國家走向的政治決戰。據悉，參議院將審理莎拉面臨的四大核心指控：機密資金違規、巨額財產來源不明、教育部貪污與賄賂，以及暗殺陰謀與死亡威脅。根據菲律賓憲法，在參議院彈劾審訊中，如果2/3及以上參議員支持彈劾，莎拉將被定罪免職，並終身不得擔任公職，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）陣營將掃除最大的政治威脅。然而，若審判結果未達定罪門檻，則可能將莎拉塑造成「政治殉道者」，使其在2028年大選中強勢回歸。面對所有指控，莎拉一概予以否認，宣稱這些針對她的彈劾罪名皆出於「政治動機」。