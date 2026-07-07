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2026年世界盃16強賽，葡萄牙在傷停補時遭西班牙梅里諾（Mikel Merino）絕殺，以0：1止步16強，也正式結束41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）生涯第6次世界盃之旅。賽後C羅親口證實，這就是自己最後一次站上世界盃舞台，雖然遺憾未能走得更遠，但他強調自己已經竭盡全力。如果能對2006年首次登上世界盃舞台的「小C羅」說一句話，C羅說自己會說：「永遠為你的國家、為你的球衣付出一切。因為等到退役時，你才能真正心安，知道自己已經做到最好。」葡萄牙出局後，主帥馬丁內斯確定交出國家隊帥印。面對離別，C羅感性地向這位伯樂致謝：「他是一位偉大的教練，也是一個偉大的人。很多人可能不理解，但葡萄牙過去從未贏得任何冠軍，而最近我們一直在贏，這足以說明為葡萄牙奪冠需要多麼出色。」回首自己璀璨卻帶有遺憾的世界盃旅程，C羅說：「今天醒來，我問心無愧，因為我已竭盡全力。我為葡萄牙贏得了三座冠軍金盃。在克里斯蒂亞諾·羅納度之前，葡萄牙從未染指過任何冠軍。對我來說，2016年歐國盃的分量和世界盃一樣重要。」對於外界最關心的「國家隊退役」，C羅坦言這確實是他最後一屆世界盃，但他不會在情緒激動時做出草率決定，「現在我有時間思考，也有時間陪伴家人。我不想因為個人的決定，而轉移了大家對球隊世界盃成績的關注。」被問到如果能對2006年首次登上世界盃舞台的「小C羅」說一句話，如今已經41歲的傳奇說：「永遠為你的國家、為你的球衣付出一切。因為等到退役時，你才能真正心安，知道自己已經做到最好。此時此刻，我既有些激動，也有如釋重負。」雖然遺憾止步16強，但葡萄牙總理蒙特內格羅在賽後發表了振奮人心的談話，力挺國家隊與C羅。蒙特內格羅強調，這場比賽證明了葡萄牙已經具備與世界頂級強隊平起平坐的實力，「我們達到了最好的水準，雖然沒能贏下這場球，但這並不意味著我們過去走過的旅程會被否定。」由於下一屆世界盃將由葡萄牙、西班牙與摩洛哥共同舉辦，媒體也追問總理，C羅未來在國家是否能扮演全新角色？蒙特內格羅對此抱持高度期待：「C羅不僅代表足球或體育，他如今是葡萄牙以及葡萄牙精神在世界範圍內最重要的代表。他是一份我們無論如何都不能浪費的資產，他能向世界展示葡萄牙的能力和處世方式。」總理最後動情地表示，只要C羅有意願，國家隨時歡迎他繼續作出貢獻，「因為有一件事無比深刻：人們能在C羅身上感受到最純粹的葡萄牙情感。他會承受痛苦、會投入瘋狂的感情，他永遠是葡萄牙巨大的驕傲。」隨著馬丁內斯的離任與C羅的世界盃謝幕，葡萄牙足球雖然在達拉斯留下了不甘的淚水，但也正如C羅賽後所言：「明天又是新的一天，生活還要繼續。」一個偉大的時代結束了，但葡萄牙無畏挑戰的精神，才正要傳承給下一代。