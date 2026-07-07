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韓國女團MAMAMOO日前到高雄巨蛋舉辦演唱會，演出結束後頌樂開直播跟粉絲分享心情，同時提到自己日前，因為在台灣節目中大讚芒果超級好吃，結果被蔡英文回應留言一事，直呼：「我真的嚇一大跳！」頌樂日前在YouTube影片中分享品嚐台灣芒果的心得，她認為台灣的芒果冰，其中芒果的份量完全超過了冰，不過在韓國則是相反，不僅芒果切的超級小，看起來也沒有那麼澎湃，超了解台灣芒果的她，片段瞬間在網路爆紅。而這段影片甚至紅到了前總統蔡英文身上，她看到了韓國人對於台灣芒果讚不絕口，親自到影片留言區寫下，「兩種解決方案：1、台灣投資冷鏈，讓我們把更多芒果送到韓國，2、飛台灣很近，歡迎韓國的朋友多來台灣玩、吃芒果冰。」回應了韓國吃不到好吃芒果的解決方法。蔡英文突如其來的留言讓頌樂當場嚇了一跳，她日前在直播透露，沒有想到會收到重量級人物的留言，也因為太震驚，事後還特地上網搜尋蔡英文的資料，才發現對方是非常了不起的人物。頌樂坦言，能獲得這樣的關注讓她感到十分榮幸，接著開心表示，自己這趟真的吃了很多芒果，完全沒有辜負蔡英文留言期待，希望自己下次來台灣還能夠再吃一次。