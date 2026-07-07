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葡萄牙國家隊坐擁當今足壇最令人垂涎的黃金中場線

頂在最前線的C羅無論在進攻或防守端，跑動量都太少

▲西班牙終場以1：0力退葡萄牙，不僅報了去年歐國聯決賽點球落敗的一箭之仇；反觀葡萄牙，C羅在比賽結束後忍不住落淚，最後一舞就此告一段落。（圖／美聯社／達志影像）

一名中鋒必須跑動、做出貢獻並壓迫對手，但他什麼都沒做

C羅本屆賽事每90分鐘的「預期助攻（xA）」僅為0.03

▲對陣西班牙的上半場，C羅僅有12次觸球，比場上倒數第二少的西班牙前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）還少9次。（圖／美聯社／達志影像）

梅西實際在戰術地位上很低

本質上仍是一名需要隊友餵球的終結者

▲梅西與C羅在國家隊的情況與戰術地位截然不同。（圖／美聯社／達志影像）

在本場生死戰中竟連1分鐘的上場時間都得不到

2026年世界盃16強淘汰賽，奪冠大熱門葡萄牙在傷停補時階段遭西班牙中場梅里諾（Mikel Merino）絕殺，以0：1黯然出局。41歲巨星C羅（Cristiano Ronaldo）迎來生涯世界盃的最後一舞，賽後他淚灑達拉斯球場。C羅的偉大確實無須「大力神盃」來加值，其豐沛的自信和出色能力也幫助葡萄牙在歐國盃等賽場上斬獲許多榮耀。但隨著他本屆世足不願意相信自己巔峰不再在場上卻仍享有種種戰術特權，這樣的堅持和自負，實質上毀了葡萄牙的這屆世界盃。本屆：英超助攻王「B費」布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）、曼城絕對核心B席（Bernardo Silva），以及連兩屆打進歐冠決賽的PSG雙星維蒂尼亞（Vitinha）與內維斯（João Neves）。足球界常言「得中場者得天下」，有了如此強大的供輸網絡，前鋒理應獲得源源不絕的火力支援。然而，這套頂級配置在對陣西班牙時卻毫無用武之地。現代足球的進攻體系中，中場的創造力需要建立在前鋒的無球跑動之上。球隊需要一名能拉扯對手防線、製造進攻縱深的中鋒，才能為B費或B席創造傳球路線與前插空間。我們不妨做個比喻：如果將這條華麗的中場線餵球給像哈蘭德（Erling Haaland）這樣具備極強機動力、衝刺速度與身體對抗的年輕神鋒，以他撕裂防線的能力和射門轉化進球的效率，恐怕每場比賽進2球是基本盤，早穩穩將本屆世界盃金靴獎收入囊中。 但遺憾的是，，導致整條中場線被迫陷入停滯，讓前腰們承擔更多任務、消耗體力，球隊進攻淪為一攤死水。前英格蘭名將薩頓在BBC Radio 5 Live的轉播中重砲抨擊：「。他就像老大爺一樣在場上晃悠，這就是葡萄牙出局的原因。對於隊內其他出色的球員來說，這屆世界盃完全是在浪費時間。」賽後的殘酷數據完全印證了薩頓的觀點，在對陣西班牙的上半場，C羅僅有12次觸球，比場上倒數第二少的西班牙前鋒奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）還少9次。數據顯示，。這意味著他需要踢滿約33場比賽，才能為隊友創造出1次實質的助攻機會。C羅已經在世界盃賽場上連續7場比賽「沒有嘗試過人」（上一次嘗試是在2022年小組賽對韓國且失敗），而他上一次在世界盃成功過人，已經要追溯到2018年對陣烏拉圭。許多人會將C羅與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）相提並論，認為老將依然能帶領球隊奪冠，而且梅西在場上也基本上是在「散步」。但事實上，兩人在國家隊的情況與戰術地位截然不同。梅西在職業生涯後期成功轉型為組織核心（Playmaker），阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）為了彌補梅西跑動量的不足，為他量身打造了一套由阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）、德保羅（Rodrigo De Paul）等頂級「工兵」作為保鏢，，他只是提供「靈感」，利用隊友的瘋狂逼搶來換取梅西在進攻三區的致命一擊。反觀C羅，他。當他的爆發力與跑動能力衰退，無法再像過去那樣單點爆破，也無法為隊友拉開空間時，他就成了球隊戰術上的黑洞。葡萄牙總教練馬丁內斯（Roberto Martinez）既沒有膽量將他拿下先發，也沒有能力建立一套能掩蓋他弱點的體系。在前一場對陣克羅埃西亞時，替補上場打進致勝球的年輕前鋒拉莫斯（Goncalo Ramos），。薩頓直言：「馬丁內斯就是個笑話，他實在太軟弱了。拉莫斯苦坐冷板凳，而C羅又一次想做什麼就做什麼，葡萄牙就像一場怪誕秀。」隨著西班牙中場梅里諾（Mikel Merino）在補時階段的致命一擊，葡萄牙的2026年世界盃之旅正式結束。這不僅標誌著C羅橫跨6屆世界盃生涯的終結，更是一場因戰術妥協與主帥懦弱，而白白葬送葡萄牙黃金一代的悲劇。