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2026年世界盃16強淘汰賽，葡萄牙以0比1不敵西班牙，無緣晉級8強。賽後，葡萄牙總教練羅伯托·馬丁內斯（Roberto Martinez）在新聞發布會上正式確認，這將是他執教葡萄牙國家隊的最後一場比賽。他一肩扛起未能奪冠的責任，宣布合約到期後離任。然而，在他感性告別的同時，卻有法國知名記者爆料，隊內對馬丁內斯過度依賴C羅的調度早已忍無可忍，甚至質疑其動機不單純。在賽後記者會上，當被問及離任決定是否在世界盃前就已敲定時，馬丁內斯給出了否定的答案。他坦言自己接掌葡萄牙兵符的終極目標就是拿下世界盃冠軍，如今夢碎，離開是必然的結果。馬丁內斯表示：「我認為當時還沒有做出最終決定。我來到葡萄牙的目標就是贏得世界盃，既然沒能做到，那繼續下去就沒有意義。足協高層和主席現在可以選擇新任主帥了。主席一直以來都全力支持我的工作，但我的合約今天就到期了，沒有太多需要補充的了。」對於未能從這批才華洋溢的黃金世代身上榨出最大潛力，馬丁內斯並未正面回應，而是選擇向球迷與球員表達深深的感謝。「我要感謝葡萄牙人民，這是一段不可思議的時光，那種自豪感我無法用言語形容。球迷們的力量、能量與支持，我為此深深感恩，我帶走的將是終生難忘的回憶。」馬丁內斯感性地說道。他也對球員的付出給予高度肯定：「這裡天賦滿滿，但真正重要的是他們為凝聚成一支真正的團隊所做的承諾。在國家隊擁有優秀球員很容易，因為他們本就是最出色的，但打造一支整體作戰的團隊才是關鍵。我們一起經歷了45場比賽，創造了葡萄牙隊史最佳數據，這背後正是球員們的全情投入。那些贏得歐國聯冠軍的記憶、打破各項紀錄的時刻，我都銘記在心。」同時，他也向足協與技術團隊表達了誠摯的謝意。儘管馬丁內斯的告別充滿感性，但外界對他本屆世界盃用人調度（特別是對C羅的使用）的質疑聲浪卻從未停歇。法國獨立調查記者羅曼·莫利納（Romain Molina）在賽後發布了最新的震撼報導，揭露了葡萄牙更衣室內部的暗潮洶湧。莫利納在報導中透露：「你會看到，關於羅伯托·馬丁內斯的議論很快就會甚囂塵上。隊內成員對他已經忍無可忍，並指責他——歸根結底——是想方設法在利用C羅的關係，以此來謀求未來在沙烏地阿拉伯的工作機會。」