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日本資深媒體人矢板明夫，昨（6日）在台中遭中國籍廖姓男子揮拳攻擊，廖男犯案後企圖從清泉崗機場搭機出境、潛逃至韓國釜山，但遭警方攔下逮捕，事件引發社會關注。矢板明夫本人也在深夜發出5點聲明，強調面對任何形式的暴力與威嚇，他不會退縮和屈服。矢板明夫在臉書粉專發文，提出5點聲明，交代事件始末，認為施襲嫌犯，似乎有相當程度的準備，不只在旅館咖啡廳等了他將近2天，確認目標後，從出手攻擊、迅速離開現場、更換衣物、前往機場購買機票、準備離境，以及被警方逮捕後的否認態度來看，都顯示此案並非臨時起意，乃有備而來。矢板明夫表示，此事不應僅被視為單純的傷害案件，涉及層面有可能更加嚴重，因為從事件背景、作案手法來看，與數年前香港人士在台灣遭暴力攻擊的現象，有很多相似之處，是否與中國近期開始施行的《民族團結進步促進法》有關，值得有關單位深入調查釐清，包括是否涉及對台灣言論自由的政治性打壓，以及是否存在組織性策劃與執行。矢板明夫也引述作家汪浩的說法，強調「面對红色黑幫侵門踏戶，台灣不容暴力恫嚇」，任何形式的暴力與威嚇，都無法使他退縮或屈服，將繼續以理性、堅定的態度，為台灣的自由、民主發聲，一如既往的推動台日友好。