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▲李聖傑（如圖）遭目擊與經紀人米雪吃飯後，載她一起回南港的住處。（圖／翻攝自李聖傑 Sam Lee﻿ FB）

53歲男星李聖傑去年才被拍到與八點檔女星夏宇禾在大街上曖昧，但兩人都稱只是朋友，直到女方被拍到與一名已婚人夫接吻，才讓這段緋聞告一段落。不料近日，李聖傑又被拍到與一名女性開心用餐，對方竟是他的長腿經紀人「米雪」，接著李聖傑還直接載她回家，許久都沒離開，再度引發熱議。李聖傑近日被拍到與一名短髮女性一起吃飯、回家等互動，據《CTWANT》報導，李聖傑在5月於台北市中山區被目擊開車載一名女性，兩人一起到餐廳拿號碼牌等吃飯，等待期間還在店門口說說笑笑。接著入內用餐，女方更是被李聖傑逗得哈哈大笑。吃完飯後，兩人先是去超商買東西，接著由女方結帳，之後李聖傑就載著她到自己南港的住處，女方也遲遲沒有離開。據報導指出，該名女性就是李聖傑曾被拍到的長腿經紀人「米雪」，只見她剪了短髮後，看起來更加清爽、有精神。據悉，早在2019年，李聖傑開車與一台電動機車發生擦撞事故時，也是由坐在副駕的米雪下車處理，並一起陪同機車騎士前往醫院檢查傷勢，看得出來米雪對於李聖傑非常重要。