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▲賽後，深知大力神盃夢碎的C羅呆立在球場上，淚如雨下。（圖／美聯社／達志影像）

C羅以41歲151天的年齡，正式成為世界盃歷史上在淘汰賽中踢滿90分鐘的最年長非門將球員。

他是足球史上首位在連續6屆世界盃（2006、2010、2014、2018、2022、2026）皆取得進球的球員。

歷史出場排行僅次於梅西的30場；期間總計收穫11球2助攻，高居葡萄牙隊史世界盃射手王，並位列世界盃歷史射手榜第9。

史上首位在世界盃與歐洲盃分別打入10顆以上進球、雙項頂級大賽總計斬獲25球以上的球員。

以41歲147天改寫世界盃淘汰賽史上最年長進球者紀錄。

▲C羅世界盃謝幕戰淚如雨下，而西班牙18歲小將亞馬爾（Lamine Yamal）主動上前安慰、並給予擁抱。（圖／美聯社／達志影像）

⭐️C羅披葡萄牙戰袍以來世界盃成績⭐️

2006年：第4名（最佳戰績）

2010年：16強

2014年：小組賽

2018年：16強

2022年：8強

2026年：16強

▲C羅本屆世足不願意相信自己巔峰不再在場上卻仍享有種種戰術特權，這樣的堅持和自負，實質上毀了葡萄牙的這屆世界盃。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃16強賽，葡萄牙最終以0：1不敵西班牙，無緣晉級8強，也讓41歲的葡萄牙傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）第6次世界盃之旅正式畫下句點。雖然未能帶領葡萄牙走得更遠，但從2006年首次登場，到2026年最後一次披上國家隊戰袍，C羅用20年的時間寫下一連串難以被超越的紀錄。C羅好友、記者阿吉雷（Edu Aguirre）在談到這位傳奇告別世界盃時，也忍不住感嘆，「100年內都不會再有一個C羅。」身為西班牙人的阿吉雷在受訪時直言，他為自己國家的晉級感到高興，但看到好友C羅以這種方式告別世界盃，讓他內心的一部分徹底碎了，「我內心確實非常難過，因為我看到的不是一名普通足球運動員的眼淚，而是一名運動員、一位傳奇的眼淚。」阿吉雷表示不管外界如何噴他、黑他，能在41歲還站在這個高度，他正在做的事情就是永恆的，「他改變了足球的備戰方式、改變了對身體素質的要求，更改變了球員的心態。」阿吉雷更直接開嗆網路上的酸民，呼籲大眾看看C羅那份1年365天、1天24小時從不間斷的瘋狂自律：「那些拼命黑他的人，不妨看看自己到了41歲時能不能站在他現在的位置？」談到C羅留給足壇的偉大，阿吉雷分享了一個不會發生在其他球員身上的神奇現象：「現在還有5歲、6歲、7歲的小孩，他們甚至從來沒有現場看過C羅踢球，但從4歲開始就去YouTube上找他的影片看，把他當成偶像。這種事情不會發生在任何其他球員身上。」隨著葡萄牙止步16強，C羅職業生涯的世界盃之旅也宣告正式終結。阿吉雷在訪問最後呼籲全球球迷放下成見，好好享受這位傳奇巨星接下來還能踢的每一場比賽：「世上再無第二個他。100年內都不會再有一個C羅了。」回顧C羅長達20年、六征世界盃的生涯，他留下的數據與成就堪稱前無古人。以下盤點這位葡萄牙巨星在世界盃舞台上所締造的瘋狂紀錄：■不老鐵人神話：在此役對陣西班牙的比賽中，■歷史首創六征進球：■葡萄牙隊史第一人：6屆世界盃累積出戰27場，■國際大賽雙霸主：他是■最年長淘汰賽進球者：在本屆32強賽對陣克羅埃西亞時，他頂住壓力射入點球，雖然C羅在世界盃留下許多屬於自己的神蹟，不過隨著歲月流逝，數據也無情記錄了傳奇的遲暮。C羅在世界盃每90分鐘的平均觸球次數，從2006年的69次，一路滑落到2010、2018年的48次，再到本屆的28次，但他依然用最極致的自律，將自己的身體推向極限。