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2026世界盃16強淘汰賽，西班牙憑藉中場梅里諾（Mikel Merino）在傷停補時階段的絕殺進球，以1：0擊退伊比利半島宿敵葡萄牙，強勢挺進8強。本場比賽西班牙展現了令人窒息的防守統治力，不僅達成「本屆賽事連5場無失球」的驚人成就，陣中「金球後腰」羅德里（Rodri）更以完美的攻守數據獲選全場最佳球員（MVP），徹底鎖死葡萄牙的進攻命脈。西班牙能走到現在，堅不可摧的後防線絕對是最大關鍵。本屆世界盃至今的5場比賽（包含小組賽對陣維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭，以及淘汰賽對奧地利與葡萄牙），西班牙狂轟9球且1球未失，取得4勝1平的不敗戰績。當家門神西蒙（Unai Simon）更是一戰寫下歷史。他在前一場對陣奧地利時，就以519分鐘打破了義大利傳奇門將曾加（Walter Zenga）所保持的世界盃不失球紀錄。此役零封葡萄牙後，他將這項偉大的歷史紀錄大幅推進至609分鐘，成為世界盃史上首位連續6場零封對手的守門員。外媒驚嘆，這支球隊已經超過10個小時沒有在世界盃賽場上丟球，防線堪稱滴水不漏。西班牙中場大將羅德里本場比賽展現了「世界第一後腰」的絕對價值，賽後高票當選FIFA官方單場最佳球員。面對擁有豪華中場陣容的葡萄牙，羅德里繳出了統治級的數據表現，全場93次傳球，成功87次，並送出1次關鍵傳球，4次地面對抗全部勝出（勝率100%），另有4次搶斷與1次解圍，8次丟失球權皆在可控範圍內。在羅德里的坐鎮下，《The Athletic》的賽後分析指出，西班牙在控球率、射門數、預期進球值（xG）以及進攻三區的掌控度（Field Tilt）上，全面輾壓葡萄牙。特別是在反映逼搶強度的「PPDA（防守動作前允許傳球數）」指標上，西班牙展現出極高的壓迫力，反觀由41歲老將C羅頂在最前面的葡萄牙，則完全無法跟上西班牙的逼搶節奏。擊敗葡萄牙後，這支「無敵艦隊」已經連續35場比賽在常規時間內保持不敗，成功追平了隊史最長的不敗紀錄。他們上一次輸球，已經要追溯到2024年3月對陣哥倫比亞的友誼賽。外媒專欄作家指出，現任主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）帶領的這支西班牙，正朝著複製2008年至2012年「黃金世代」（斬獲兩座歐洲盃、一座世界盃）的輝煌步伐邁進。兩年前他們已在德國拿下了歐洲盃冠軍，如今在世界盃賽場上，他們憑藉著無懈可擊的防守、流暢的中場與高效的執行力，證明了自己絕對是問鼎本屆大力神盃的頭號熱門。